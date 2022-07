Samsung SmartThings Find franchit une nouvelle étape avec 200 millions de nœuds aidant à retrouver les appareils perdus – Samsung Global Newsroom

Le service gagne en popularité car il aide les utilisateurs à localiser chaque jour près d’un million d’appareils égarés.

Samsung Électronique a annoncé que le service SmartThings Find s’est développé rapidement et comprend désormais plus de 200 millions de nœuds de recherche qui aident les utilisateurs à localiser leurs appareils égarés. Les nœuds de recherche sont des appareils qui ont été enregistrés sur le service SmartThings Find pour aider les autres utilisateurs de Samsung Galaxy à localiser leurs appareils perdus.

« Nous sommes fiers et ravis de voir la croissance rapide du service SmartThings Find. En moins de deux ans, 200 millions d’appareils ont choisi d’aider les autres utilisateurs de Samsung Galaxy à retrouver leurs appareils égarés, ce qui en fait l’un des services à la croissance la plus rapide chez Samsung », a déclaré TM Roh, président et chef de Samsung Electronics MX (Mobile eXperience ) Entreprise. “Perdre un appareil peut être stressant, mais SmartThings Find facilite la localisation et la récupération rapides de votre appareil. Ce n’est qu’un exemple de la façon dont un écosystème d’appareils connectés crée des expériences significatives pour les utilisateurs de Samsung Galaxy dans le monde entier.

En tant que service de localisation en croissance rapide, SmartThings Find permet aux utilisateurs de Samsung Galaxy de localiser rapidement les appareils Samsung Galaxy enregistrés. — des smartphones, tablettes, montres et écouteurs aux effets personnels tels que les clés ou votre portefeuille qui ont un Galaxy SmartTag ou SmartTag+1 appareil attaché. SmartThings Find exploite la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) et ultra large bande (UWB)2 pour localiser votre article. Si votre appareil est hors de portée de votre téléphone, d’autres utilisateurs de Samsung Galaxy à proximité qui ont opté pour SmartThings Find peuvent vous aider à le localiser. Si vous accordez l’autorisation SmartThings Find, SmartThings Find peut également alerter les utilisateurs qu’ils ont oublié leur appareil.

Assurer la sécurité des informations sensibles telles que les données de localisation est une priorité absolue pour Samsung. SmartThings Find crypte les données des utilisateurs et les protège par la plate-forme de sécurité de niveau défense, Samsung Knox. Les données de localisation d’un appareil ne sont révélées à d’autres personnes qu’avec l’autorisation de l’utilisateur et l’ID de l’appareil de chaque utilisateur change toutes les 15 minutes et est stocké de manière anonyme. SmartThings Find aide également les utilisateurs à identifier les SmartTags inconnus qui les suivent pendant une certaine période de temps.

Pour en savoir plus sur SmartThings Find, visitez Trouver le site Web de SmartThings.

À propos de SmartThings :

SmartThings est la première technologie permettant une vie connectée et orientant l’avenir de l’IoT. Sa plate-forme ouverte prend déjà en charge des milliers d’appareils sur des centaines de marques et offre des possibilités infinies aux innovateurs et aux développeurs à la recherche d’une connectivité transparente dans un vaste écosystème IoT. La société s’engage à apporter des fonctionnalités et des capacités intelligentes partout où les consommateurs veulent être, tout en améliorant l’expérience utilisateur. Il y a actuellement des millions de personnes dans plus de 200 pays qui accèdent quotidiennement à la technologie SmartThings pour créer des automatisations et contrôler les facettes de leurs maisons intelligentes via l’application SmartThings et via une gamme de produits Samsung tels que des téléphones, des téléviseurs et des appareils numériques. SmartThings offre la quantité de protocoles la plus flexible, y compris la nouvelle norme IoT, Matter. Lancé en 2012, SmartThings a son siège social à Mountain View, en Californie, et est membre fondateur du conseil d’administration de Connectivity Standards Alliance, une organisation regroupant des centaines d’entreprises qui créent, maintiennent et fournissent des normes mondiales ouvertes pour l’IoT. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.smartthings.com.

1 SmartTag est disponible pour tous les smartphones, tablettes et autres appareils Samsung Galaxy exécutant Android 8 ou version ultérieure.

SmartTag+ est disponible sur les appareils équipés d’UWB Galaxy S22+ et Ultra, S21+ et Ultra, Note20 Ultra, Z Fold2 et Z Fold3.

2 Appareils équipés d’UWB uniquement