Samsung SmartThings dévoile une nouvelle interface, offrant aux clients une expérience de maison connectée plus dynamique – Samsung Global Newsroom

Une nouvelle mise à jour offre aux utilisateurs des expériences plus simples et plus robustes pour contrôler leurs maisons connectées

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui la sortie de la prochaine génération de SmartThings, la première technologie permettant une vie connectée et conduisant l’avenir de l’IoT. Les applications mobiles et de bureau Windows éponymes disposent désormais des mises à jour améliorées. Dans le cadre de l’engagement continu de SmartThings à simplifier l’expérience de la maison connectée, la nouvelle interface offre un parcours utilisateur plus simple et plus robuste et des temps de chargement plus rapides avec une toute nouvelle interface.

« Nous sommes ravis de présenter la nouvelle expérience SmartThings », a déclaré Jaeyeon Jung, vice-président d’entreprise chez Samsung Electronics. « Nous avons écouté nos clients et investi dans notre technologie pour améliorer l’expérience utilisateur afin de la simplifier. Alors que les maisons intelligentes continuent de gagner en popularité, SmartThings est la plate-forme idéale qui permet à chacun de profiter d’une vie plus intelligente avec des appareils connectés.

Le nouveau SmartThings interface facilite la découverte des expériences de maison connectée, tout en assurant une transition transparente depuis la version précédente de SmartThings. La conception améliorée de SmartThings divise l’application en cinq sections différentes : Favoris, Appareils, Vie, Automatisations et Menu.

Favoris est le nouvel écran d’accueil de SmartThings et rassemble les appareils, scènes et services les plus utilisés pour un accès plus rapide

Dispositifs permet aux utilisateurs de visualiser et de contrôler tous les appareils, de connecter des téléviseurs, des ampoules, des appareils électroménagers, etc.

Vie est un endroit pour explorer le monde en pleine croissance de la vie connectée où les utilisateurs peuvent découvrir de nouveaux services SmartThings qui transforment les produits physiques en expériences utilisateur significatives. Les utilisateurs peuvent en apprendre davantage sur les fonctions améliorées qui améliorent leur expérience de vie globale, telles que SmartThings Cooking, un guichet unique qui crée des expériences de cuisine et de préparation de repas transparentes.

Automatisations connecte les appareils et leur permet de travailler ensemble et de répondre à des conditions spécifiques dans la maison, comme l’ouverture d’une porte et l’allumage d’une lumière.

Menu hébergera des fonctionnalités SmartThings supplémentaires, notamment SmartThings Labs, les notifications, l’historique et les paramètres.

La nouvelle interface est disponible pour les appareils Android à partir d’aujourd’hui, et iOS suivra peu de temps après. Cette mise à jour fait suite à l’annonce récente par SmartThings de son application Windows, qui offre une expérience similaire directement à partir d’un Galaxy Book et de tout autre PC Windows.

SmartThings continue de redoubler d’efforts pour améliorer sa technologie. Récemment, SmartThings a annoncé l’intégration du protocole Matter dans son écosystème, occupant sa place de leader en tant que plate-forme offrant les moyens les plus flexibles de connecter des appareils, notamment le Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee et maintenant Matter. La plate-forme ouverte de SmartThings rassemble des appareils, des développeurs et des services pour offrir l’un des plus grands écosystèmes intégrés. Avec des centaines de marques certifiées et des millions d’utilisateurs actifs sur la plate-forme, SmartThings facilite les innovations en matière de vie connectée dans de multiples cas d’utilisation.

Pour plus d’informations sur SmartThings, veuillez visiter : www.samsung.com/smartthings.