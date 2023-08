Samsung SmartTag 2 arrive en octobre

Le tracker intelligent Samsung de deuxième génération est déjà passé par le NBTC et la FCC il y a quelques semaines, ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’il n’arrive sur le marché. Nous avons même examiné attentivement le SmartTag 2 de la liste FCC.

Selon un détaillant britannique MobileFunla société annoncera le SmartTag 2 en octobre et nous avons même obtenu des rendus officiels de l’appareil en deux couleurs – noir et blanc.









Samsung SmartTag 2 en noir et blanc

Apparemment, la nouvelle balise prendra en charge la connectivité UWB par défaut, vous n’aurez donc pas à dépenser plus pour une variante plus cette année. Il fonctionnera également probablement avec la fonction Find My Device de Google, prise en charge par tous les téléphones Android.

