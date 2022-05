[Samsung Smart Screen Experiences] ② Gérez votre maison comme jamais auparavant sur l’écran Samsung 2022 avec un hub IoT domestique intuitif

Dans ce deuxième article, nous explorons comment SmartThings a été amélioré pour devenir une fonctionnalité intégrée de votre Samsung Smart TV et Smart Monitor,1 alors lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont la gamme 2022 vous permet de prendre le contrôle total de vos appareils et de votre maison intelligente, directement depuis votre canapé.

SmartThings, ouvrant une ère de la maison intelligente dont on rêvait auparavant

Au fur et à mesure que les appareils que nous utilisons à la maison se sont diversifiés, les méthodes nécessaires pour les connecter se sont également diversifiées. De la connectivité Cloud à Cloud (C2C), des connexions sans fil (WiFi) et de la méthode Zigbee, une variété de systèmes différents à notre disposition pour contrôler nos maisons ont émergé – une diversité qui a pris du temps pour l’Internet des objets (IoT) à appliquer de manière cohérente au sein de la maison.

Auparavant, vous auriez besoin d’un appareil séparé, ou concentrateur, pour agir comme un pont de connexion pour ces appareils, ce qui aurait finalement un impact sur l’accessibilité. Par conséquent, afin d’aider à atténuer cet inconvénient, Samsung, pour la toute première fois en 2022, a intégré un hub SmartThings intégré directement dans la gamme d’écrans 2022, offrant une latence réduite et un contrôle total pour des expériences de contrôle de la maison intelligente plus immédiates.

Le hub Samsung Home IoT – votre hub SmartThings – est désormais intégré directement à votre téléviseur ou à votre moniteur intelligent, ce qui permet de connecter, de surveiller et de contrôler facilement tous les appareils connectés de votre maison, le tout sans un hub séparé.2 Cette avancée est la première étape vers l’écosystème IoT domestique entièrement réalisé de Samsung.3

Ce SmartThings Hub innovant est non seulement compatible avec des centaines de millions d’appareils, mais a également été étendu grâce à l’introduction d’une toute nouvelle norme d’interopérabilité. En tant que première technologie permettant la vie connectée et guidant l’avenir de l’IoT, SmartThings a récemment annoncé l’ajout d’une nouvelle norme d’interopérabilité pour la maison intelligente nommée Matter,4 qui a été développé par Apple, Google, Amazon et d’autres et permet aux utilisateurs de contrôler les appareils compatibles Matter à l’aide de leurs produits Samsung.

Grâce à ces avancées innovantes dans votre système de contrôle domestique SmartThings, vous êtes prêt à profiter de la plus grande commodité avec votre écran 2022 – comme jamais auparavant.

Partout, à tout moment et comme vous le souhaitez avec le hub SmartThings 2022

Grâce au SmartThings Hub entièrement intégré, votre écran 2022 est un hub central à partir duquel vous pouvez facilement contrôler les appareils intelligents que vous avez dans votre maison.

Pour rendre l’expérience de la maison intelligente plus améliorée que jamais, Samsung s’est assuré de développer SmartThings Hub pour qu’il soit la plate-forme la plus rationalisée possible pour un confort d’utilisation ultime. En plus de la plus grande surface d’écran disponible sur votre écran 2022 pour la surveillance, ce qui facilite le processus pour les yeux, SmartThings Hub dispose d’une interface intuitive Map View qui affiche non seulement tous vos appareils et leur état actuel, mais également où ils se trouvent. ta maison.

1. Affichage de la carte : localisez les appareils IoT dans votre maison en un coup d’œil

Lorsque vous lancez votre téléviseur ou votre moniteur intelligent pour la première fois, des “pièces” peuvent être créées automatiquement pour vous en fonction de l’emplacement de vos appareils connectés via SmartThings, et cela s’affichera à l’écran pour vous dans la vue Plan. Si vous souhaitez personnaliser davantage la disposition de vos appareils, vous pouvez utiliser votre télécommande pour modifier l’emplacement de l’appareil dans l’interface afin qu’il corresponde à la disposition réelle de votre pièce, et si vous avez l’application mobile SmartThings, vous pouvez facilement ajouter des pièces ou changer son emplacement en utilisant Toucher & Glisser. Vous pouvez même modifier la forme des pièces en polygones, si vous le souhaitez.

Dites que vous vous installez pour vous détendre dans le salon avec un bon film après une longue journée, mais réalisez soudainement que vous n’êtes pas sûr si les lumières sont allumées ou éteintes dans le garage, tirez simplement vers le haut la vue de la carte de SmartThings Hub sur votre smart téléviseur ou moniteur. Désormais, vous pouvez vérifier et gérer l’état de vos appareils intelligents, puis revenir dans votre film pour une fin de soirée vraiment sans tracas.

2. Commande vocale : gérez tous vos appareils avec un seul mot

En plus de rationaliser les expériences de gestion de la maison intelligente que SmartThings apporte aux utilisateurs, vous pouvez également profiter d’expériences intelligentes qui semblaient auparavant impossibles avec SmartThings sur votre écran Samsung 2022.

Par exemple, la fonctionnalité de contrôle vocal permanent vous offre une connectivité et un contrôle de niveau supérieur sur vos appareils, peu importe ce que vous faites et que votre écran soit allumé ou éteint. Grâce à Bixby, l’assistant vocal IA de Samsung, vous pouvez verbalement allumer ou éteindre vos lumières ou contrôler un appareil connecté, même au milieu d’un film, simplement en disant “Salut Bixby” à votre écran.

3. Sonnette intelligente : découvrez le seuil de la porte d’entrée tout en regardant la télévision

De plus, la fonction Smart Doorbell permet d’étendre le rayon de contrôle de votre maison intelligente jusqu’à votre porte d’entrée. Même si le contenu est lu sur votre écran Samsung 2022, une notification apparaîtra à l’écran lorsque quelqu’un sonnera à votre porte, vous permettant de voir directement qui attend à la porte d’entrée et même de lui parler directement depuis votre écran.5

Avec de telles capacités axées sur la commodité, l’avenir de la maison intelligente véritablement connectée, quelque chose sur lequel Samsung travaille avec diligence, se rapproche de plus en plus chaque jour.

La plaque tournante de la vie domestique intelligente : votre écran intelligent 2022

Bien que les maisons intelligentes existent depuis un certain temps, le processus de construction d’un écosystème de maison intelligente qui permet à toutes sortes d’appareils IoT d’interopérer est toujours en cours. Samsung a l’intention de développer une maison intelligente optimisée pour vos activités à domicile et qui permet à chacun de construire facilement sa propre maison connectée, ce qui facilite l’exploitation de la puissance de l’IoT pour le contrôle des appareils partout dans la maison, en utilisant uniquement votre écran.

La première étape de cet écosystème de maison intelligente de nouvelle génération a été franchie avec la gamme d’écrans Samsung 2022. Avec votre Neo QLED 8K ou Smart Monitor M8, vous pouvez désormais profiter d’un contrôle simple et pratique de tous vos appareils domestiques intelligents directement à l’écran grâce au tout nouveau SmartThings Hub. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus.

Assurez-vous de rester à l’écoute pour le dernier article de cette série où nous plongerons dans des fonctionnalités encore plus intelligentes offertes par la gamme d’écrans 2022, y compris les capacités qui vous permettent de gérer votre esthétique et même vos entraînements plus intelligemment – directement depuis votre écran.

1 Les modèles prenant en charge le hub SmartThings incluent : QN900B/QN800B/QN700B/QN95B/S95B/QN90B/QN85B/Q80B/Q70B/Q60B/BU8/The Serif/The Frame/The Sero/Smart Monitor (M50B et supérieur), sorti en 2022 .

2 Assurez-vous de vous connecter au même compte Samsung sur votre téléviseur ou moniteur et sur votre application mobile SmartThings.

3 Pour utiliser les produits avec le protocole Zigbee, vous devez acheter un dongle SmartThings (VG-STDB10A) séparément.

4 Samsung a également rejoint plus de 200 entreprises mondiales pour soutenir MATTER, une nouvelle norme visant à simplifier les maisons intelligentes.

5 Ring Doorbell est actuellement la seule solution prenant en charge la fonction de conversation bidirectionnelle. Il devrait être bientôt disponible sur d’autres solutions.