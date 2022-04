[Samsung Smart Screen Experiences] ① Comment le Smart Hub et le Gaming Hub de nouvelle génération enrichissent chaque option de divertissement – ​​Samsung Global Newsroom

Dans ce premier article, nous explorons le Smart Hub et le Gaming Hub améliorés1 interfaces, alors lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont la gamme 2022 vous permet de rationaliser vos expériences de divertissement de toutes nouvelles façons.

Smart Hub amélioré : tout au même endroit

Le tout nouveau Smart Hub de la gamme 2022 réunit tous les aspects de l’expérience Smart TV sur un seul écran facile à naviguer. Propulsée par Tizen, la nouvelle interface classe toutes les fonctionnalités et le contenu en trois onglets pratiques pour une utilisation plus intuitive.

Dans la section de contenu de l’écran, votre contenu et vos divertissements sont intelligemment organisés en trois onglets faciles à comprendre : Média, Hub de jeu et Ambiance sur les téléviseurs Samsung, et Média, Hub de jeu et Espace de travail sur les moniteurs intelligents Samsung.

Soyez plus intelligent avec vos options de divertissement

Dans l’onglet Médias, vous verrez instantanément toutes vos options de divertissement — de la vidéo à la demande et des principaux services de streaming à Samsung TV Plus2 — organisé en un seul endroit.

De plus, à mesure que vous utilisez votre téléviseur ou votre moniteur intelligent au fil du temps, l’interface intelligente de Smart Hub apprend de vos habitudes de visionnage et de vos préférences sur vos plates-formes et services préférés. Après avoir pris connaissance de vos préférences, il vous propose des recommandations intelligentes pour faciliter plus que jamais le choix d’un nouveau spectacle pour terminer votre soirée.3

Non seulement vous pouvez profiter de tous vos services OTT préférés lorsque vous cherchez à vous détendre avec une émission de télévision ou un film, y compris Disney+, YouTube4 et plus encore, vous pouvez également profiter du service OTT intelligent propriétaire de Samsung, Samsung TV Plus, pour regarder une variété de séries télévisées, de matchs sportifs et d’autres contenus passionnants à la demande — totalement gratuit.

Profitez d’expériences de jeu fluides

Prévu pour faire ses débuts en 2022 sur certains modèles de la dernière gamme, Gaming Hub est une toute nouvelle plate-forme de découverte de jeux en streaming où les joueurs peuvent accéder plus rapidement aux jeux qu’ils aiment, sans téléchargement ni exigence de stockage, Gaming Hub est un tout- destination unique pour un accès facile et intelligent à vos jeux préférés.

En plus de créer des expériences de jeu plus cohérentes, Samsung a également annoncé des partenariats pour Gaming Hub avec des partenaires de streaming de jeux haut de gamme, notamment NVIDIA GeForce NOW, Stadia ™ et Utomik, et d’autres à venir.

Samsung comprend que les expériences de jeu ultimes ne sont pas seulement une question de facilité d’utilisation : les joueurs ont besoin d’écrans qui offrent des spécifications haut de gamme pour les expériences les plus immersives possibles. C’est pourquoi la gamme d’écrans 2022 est livrée avec des spécifications et des fonctionnalités conçues pour faire passer votre jeu au niveau supérieur. Ceux-ci incluent les ports HDMI 2.1,5 Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz gaming, Super Ultrawide GameView et Game Bar pour des jeux rapides et rationalisés avec la dernière technologie de qualité d’image et la configurabilité des paramètres.

Avec votre moniteur intelligent Neo QLED 8K ou Samsung 2022, vous pouvez profiter de votre jeu préféré, peu importe à quel point il est rapide ou bourré d’action, avec une latence réduite et une qualité et une résolution d’image incroyables.

Assurez-vous de consulter les deuxième et troisième parties de cette série où nous plongerons dans d’autres fonctionnalités intelligentes révolutionnaires de la gamme 2022. Dans le deuxième volet, nous verrons comment SmartThings est configuré pour rendre vos expériences inter-appareils plus intelligentes que jamais, et dans le troisième article, nous verrons comment la troisième catégorie de Smart Hub, Ambient sur les téléviseurs Samsung, a été conçue pour vous aider. tirer le meilleur parti de votre écran, ainsi que la façon dont les fonctionnalités intelligentes de l’écran Samsung peuvent vous aider à améliorer votre style de vie.

1 La disponibilité de Gaming Hub peut varier selon la région.

2 La disponibilité du service peut varier selon la région.

3 La disponibilité du service peut varier selon la région.

4 La disponibilité du service de streaming varie selon les pays. Des abonnements peuvent être nécessaires.

5 Les spécifications des ports peuvent varier selon le produit.