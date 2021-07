Samsung Smart LED Signage apporte la nature à Times Square – Samsung Global Newsroom

Imaginez un moment de calme absolu au cœur de la ville qui ne dort jamais. Le 27 juillet, les touristes et les citadins ont eu droit à une telle scène lorsque Samsung Electronics, en partenariat avec la société de design d’strict basée à Séoul, a dévoilé son installation artistique Waterfall-NYC (2021) à Times Square à New York.

Associant la technologie d’affichage de pointe de Samsung aux expériences utilisateur spatiales innovantes de d’strict, Waterfall-NYC (2021) transporte les spectateurs dans un océan numérique avec des vagues hyperréalistes et des cascades en cascade de plus de 100 mètres de haut.

Rendue possible grâce à Samsung Smart LED Signage, l’installation à One Times Square est composée de quatre écrans verticaux qui mesurent plus de 1 081 mètres carrés (11 639 pieds carrés) lorsqu’ils sont combinés.

L’eau en cascade tire pleinement parti de la structure verticale de la signalisation, offrant une expérience visuelle immersive et convaincante. Les images sont affichées à la luminosité maximale la plus élevée de l’industrie, 9 000 nits, garantissant que l’œuvre d’art reste vive même en plein soleil.

Regardez la vidéo et les photos ci-dessous pour voir l’installation par vous-même.