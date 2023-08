Samsung Slim S Pen Case Hands-on—Pas pour tout le monde

Vous voudriez penser que, avec autant que le Galaxy Z Fold 5 coûts, Samsung jetterait un stylet pour faire bonne mesure. Malheureusement, le pliable en forme de livre à 1 800 $ qui s’ouvre sur une tablette n’est pas accompagné d’un S Pen comme le Samsung Galaxy S23 Ultra. Si un appareil peut bénéficier du S Pen, c’est bien l’écran interne de 7,6 pouces du Fold 5.

Le S Pen est un accessoire pour le Z Fold 5, tout comme l’Apple Pencil est un périphérique pour son écosystème de tablette. Mais il est difficile d’y penser de cette façon lorsque le Galaxy S23 Ultra l’a déjà intégré à l’intérieur du châssis.

Samsung m’a envoyé son tout nouvel étui Slim S Pen non seulement pour protéger son unité d’examen, mais aussi pour que je puisse tester Stylet S activé un pliable. Je n’ai pas eu beaucoup d’expérience avec le stylet en dehors du Galaxy S22/23 Ultra, mais je peux déjà dire que ce n’est pas quelque chose que j’utiliserais assez fréquemment pour justifier le coût. L’étui coûte 100 $ de plus, ce qui représente beaucoup d’argent en plus du Z Fold 5, déjà au prix exorbitant. Cependant, il ne s’agit que d’acheter le Apple Pencil pour l’iPad, qui pourrait coûter plus de 2 200 $. Et comme l’Apple Pencil, vous ne devriez acheter l’étui S Pen pour votre pliable que si vous prévoyez de l’utiliser.

L’étui Slim S Pen est 27 % plus fin que son prédécesseur. Photo : Florence Ion / Gizmodo

Comme c’est la première fois que j’utilise l’étui S Pen de Samsung pour ses pliables, je n’étais pas au courant de la situation désastreuse avant cette itération actuelle. 9to5Google dit que l’étui S Pen pour le Z Fold 3 était une « parodie », alors que celui-ci signifiait pour le Z Fold 4 ajouté un volume inutile. Cette fois, Samsung promet une expérience 27% plus mince, car il a rasé un peu du S Pen pour s’asseoir plus à l’arrière du boîtier. Jusqu’ici, c’est assez mince pour que je remarque à peine qu’il est là quand il est amarré.

L’étui S Pen est livré en deux pièces pour l’arrière et l’avant du Z Fold 5. La pièce arrière comporte une fente pour le stylet pour résider et ajoute un peu de pare-chocs autour du réseau de caméras triples. L’autre pièce de l’étui S Pen se place à l’avant du Z Fold 5. Elle est plus épaisse que la plupart des étuis Fold pour ce côté de l’appareil, mais elle nécessite toujours des bandes adhésives pour rester fixées à l’écran.

Le Étui fin pour S Pen vient dans une variété de couleurs. Samsung m’a envoyé le noir, mais il y en a un blanc avec un joli S Pen pêche et un étui bleu ciel avec un S Pen vert citron. Je considérerais les variantes de couleur plus claire en raison des marques d’empreintes digitales que j’ai laissées sur le boîtier noir sont criard. Il m’a fallu un certain temps pour les nettoyer et préparer le Z Fold 5 pour les photos.

Le S Pen réside dans sa propre petite unité de logement à l’arrière du boîtier. Photo : Florence Ion / Gizmodo

Le S Pen réside dans son propre petit boîtier à l’arrière de l’étui Slim S Pen. Lorsque vous êtes prêt à l’utiliser, faites glisser l’onglet qui le maintient en place et il ressort. Il est plus facile de le faire lorsque le Z Fold 5 est fermé que lorsqu’il est ouvert en mode tablette. Contrairement au Galaxy S23 Ultra, où le S Pen sort du bas du boîtier, le S Pen du Z Fold 5 sort vers l’extérieur, ce qui signifie qu’il a tendance à toucher le sol.

L’expérience S Pen sur le Z Fold 5 est la même expérience Samsung que sur le Galaxy S23 Ultra. Appuyez sur le bouton latéral du stylet et un menu apparaît à l’écran avec diverses options, notamment la création d’une nouvelle note, l’écriture à l’écran ou la mise en surbrillance d’une phrase à traduire. Il y a aussi la fonction Smart Select, ma préférée car elle vous permet de sélectionner une partie d’une vidéo et de la transformer en un GIF animé. J’ai déjà réalisé d’innombrables animations à partir des clips vidéo de mon flux TikTok. Maintenant, le shitposting est plus facile que jamais.

Dessiner avec le S Pen est facile, mais ce n’est pas quelque chose que je veux faire intuitivement avec l’appareil. Photo : Florence Ion / Gizmodo

Mais j’ai réalisé après avoir créé trop de GIF que je n’avais pas besoin du S Pen pour faire tout cela. Samsung vous permettra de profiter de fonctionnalités telles que Smart Select si vous ajoutez le raccourci au panneau Edge, un petit onglet qui dépasse sur le côté droit de l’interface à l’intérieur du Z Fold 5.

Bien que j’aime plus le S Pen pour le Z Fold 5 que celui du Galaxy S23 Ultra, je peux maintenant comprendre pourquoi Samsung ne l’a pas intégré par défaut. Le stylet est agréable à avoir, mais ce n’est pas pour tout le monde. Comme l’Apple Pencil, le S Pen n’est rien de plus qu’un extra supplémentaire. Oui, c’est agréable de profiter de l’étendue de l’affichage intérieur. Mais cela coûte 100 $ pour un étui qui ajoute pas mal de densité à un appareil déjà lourd qui alourdit mes poches . Si vous voulez vraiment un stylo pour l’art, je suggérerais l’Apple Pencil-esque Stylet S Pro au lieu de cela, qui coûte le même prix mais est suffisamment grand pour ne pas disparaître dans une trousse à crayons. Au moins de cette façon, vous disposez d’un accessoire de la largeur et du poids d’un stylo sans ajouter de volume à votre pliable.