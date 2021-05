Samsung signe un partenariat de 10 ans avec Wacom, le S Pen du Galaxy Book Pro 360

Samsung et Wacom s’associent depuis 10 ans maintenant, depuis que le premier S Pen a fait son apparition avec le grand écran selon les normes de l’époque Galaxy Note.

Samsung est le plus grand fabricant de téléphones au monde, tandis que Wacom est réputé pour ses tablettes à stylet numériques. Ensemble, ils créent des appareils qui n’ont presque pas de rivaux dans le monde des smartphones.

Le dernier produit commun de la paire est le Galaxy Book Pro 360 ‘S Pen, qui est différent de ses homologues tablette et smartphone.

En commençant par la taille, le S Pen fourni avec l’ordinateur portable Galaxy Book Pro 360 est plus épais que votre stylet habituel, ce qui est censé se sentir très similaire à un vrai stylo et aider à un confort à long terme.

Le S Pen est également recouvert d’une peinture spéciale, ce qui améliore la prise en main pendant les sessions d’écriture ou de dessin.

Le Samsung Galaxy Book Pro 360 est livré avec un AMOLED 13,3 pouces ou 15,6 pouces, les nouveaux processeurs Intel de 11e génération, jusqu’à 16 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD et un travail de peinture Mystic Bronze ou Mystic Navy. Le S Pen est préchargé, mais n’a pas son propre compartiment dans l’ordinateur portable.

