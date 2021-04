Selon plus d’un média coréen, Samsung serait en pourparlers avec LG pour une grande commande de panneaux de télévision OLED. Samsung est peut-être sur le point de conclure un accord selon lequel LG fournira à Samsung des millions de ces panneaux de télévision, ce qui prouve encore son abandon des panneaux LCD dans ses téléviseurs QLED, qui utilisent une combinaison d’un filtre à points quantiques et d’un rétroéclairage LCD.

Selon les rapports, des responsables de Samsung et de LG se sont rencontrés pour discuter des panneaux OLED. Insiders cite quelques employés de LG familiers avec les détails. «Nous n’avons pas encore signé de contrat de fourniture, mais il nous suffit de passer par une consultation de travail pour finaliser les détails», a déclaré l’un des responsables. Un autre fonctionnaire a affirmé que ces négociations n’étaient pas nouvelles, mais qu’elles n’avaient jamais abouti à un accord.

Selon les rapports, 1 million de panneaux seraient fournis à Samsung au second semestre de cette année, ce nombre atteignant 4 millions en 2022. Il est à noter qu’il n’est pas habituel pour Samsung de commander des panneaux à son plus grand rival, mais l’événement pourrait être à la suite de la récente décision de Samsung de ne plus utiliser la technologie LCD dans ses téléviseurs QLED et d’utiliser à la place des panneaux OLED de LG. L’augmentation récente des panneaux LCD en raison de la pénurie de semi-conducteurs est certainement un facteur en jeu.

En attendant, TheElec a rapporté que Samsung travaille sur un prototype de téléviseur OLED Quantum Dot qui n’utilise pas de panneaux LCD. Ces prototypes auraient été rejetés par Samsung Electronics en janvier en raison de leur luminosité trop faible.

