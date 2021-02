Samsung s’engage à 4 ans de mises à jour pour ses smartphones 2019 et ultérieurs

Samsung a adopté une position ferme sur la sécurité en offrant une prise en charge étendue des mises à jour de sécurité pour ses smartphones.

Tous les téléphones Galaxy des séries Z, S, Note, A, M, XCover et Tab, lancés depuis 2019 recevront au moins 4 ans de mises à jour de sécurité. Au moment de la rédaction de cet article, ce sont plus de 130 modèles.

Maintenant, ce sont des mises à jour de sécurité et non des mises à jour majeures du système d’exploitation. Samsung a récemment promis 3 générations de mises à jour du système d’exploitation Android pour ses produits phares, mais c’est une chose complètement différente.

Les mises à jour de sécurité peuvent être trimestrielles ou mensuelles et elles peuvent prendre plus de temps pour accéder à un appareil spécifique, en fonction de sa localisation ou de son opérateur.

Voici la liste complète des appareils éligibles pour au moins 3 ans de mises à jour de sécurité. Fait intéressant, le Galaxy A02 n’est pas mentionné (bien que le A02s le soit) et les Galaxy M02 et M02 ne le sont pas non plus, nous ne pouvons donc pas vérifier s’ils font partie des appareils pris en charge.