Samsung sélectionne deux start-ups EdTech comme spin-off du programme C-Lab Inside – Samsung Global Newsroom

Conformément à sa vision de façonner l’avenir avec intelligence et innovation, Samsung Electronics a annoncé qu’il soutiendrait deux nouvelles startups issues de son programme d’incubation interne, C-Lab Inside.

Depuis décembre 2012, Samsung C-Lab Inside a été créé pour encourager les employés de Samsung à découvrir de nouvelles idées et à favoriser une culture de la créativité. Au cours des 10 années qui ont suivi sa création, C-Lab Inside a incubé 365 projets et engagé plus de 1 500 employés de Samsung. Ce mois-ci, Samsung a annoncé la prise en charge de deux autres startups, portant à 59 le nombre total de startups que la société soutient.

À l’ère de l’apprentissage numérique, il n’est pas surprenant que Samsung Electronics ait sélectionné deux startups EdTech innovantes dans l’apprentissage et l’enseignement. Les deux startups choisies sont « Piloto », une application de contrôle parental basée sur l’IA qui encourage les enfants à interagir avec la technologie en toute sécurité et de manière réfléchie, et « EdInt », un service basé sur l’IA qui surveille et gère les examens en ligne.

Lisez la suite pour en savoir plus sur C-Lab Inside, le programme de spin-off et les deux dernières startups qui façonnent l’avenir de l’industrie de l’éducation.

Piloto : un compagnon IA pour assurer la sécurité des enfants en ligne

Piloto est une solution de formation basée sur l’IA qui utilise un personnage d’IA convivial pour aider à réguler l’utilisation de l’écran des enfants et à corriger leur posture lors de l’utilisation d’appareils intelligents.

Selon le rapport du ministère sud-coréen des sciences et des TIC, 28,4 % des enfants âgés de 3 à 9 ans présentent un risque élevé de dépendance au smartphone. Comme indiqué dans le rapport, la principale cause de dépendance au smartphone chez les jeunes enfants est que les parents ne savent pas comment enseigner à leurs enfants des habitudes saines en matière de smartphone.

L’équipe Piloto est dirigée par Mme Lee Dayoung, qui s’est spécialisée dans l’éducation de la petite enfance. Étant donné que les enfants ont tendance à “penser animiste”, ou à l’idée que tout dans le monde est vivant, Lee a développé une solution dans laquelle un personnage d’IA “vit” dans un appareil intelligent et parle à l’enfant comme un ami.

Le personnage de l’IA aide les enfants à développer la capacité d’autoréguler leur temps d’écran en leur apprenant à définir leurs propres objectifs de temps d’utilisation. L’application utilise également un modèle de conversation de traitement du langage naturel unique pour identifier les capacités linguistiques de l’enfant et communiquer avec lui à l’aide d’expressions faciles à comprendre.

Au-delà du temps d’utilisation, Piloto analyse également la position du corps d’un enfant grâce à une caméra montée sur son appareil intelligent et l’aide à corriger toute posture nuisible. Après de longues périodes de jeu, l’application propose même des exercices oculaires pour aider à prévenir les douleurs au cou et la perte de vision. De plus, l’application bloque également automatiquement tout contenu préjudiciable, afin que les parents puissent être tranquilles en sachant que le contenu en ligne de leur enfant est adapté aux enfants.

Depuis les premières étapes du développement de l’application, l’équipe a consulté divers pédopsychiatres et experts en psychologie de l’enfant pour créer un contenu spécialement adapté aux besoins des jeunes enfants. Grâce à des essais cliniques, l’application s’est avérée améliorer la dépendance au smartphone et apprendre aux enfants à autoréguler leur temps d’écran.

“Je veux créer un environnement où les enfants du monde entier peuvent courir et jouer de manière saine dans le monde numérique”, a déclaré Lee Dayoung, PDG de Piloto.

Piloto devrait sortir au second semestre de cette année.

EdInt : un surveillant de l’IA pour les examens en ligne

En raison du COVID-19, de nombreuses institutions ont été contraintes de passer rapidement aux tests en ligne, ce qui a entraîné une augmentation de la tricherie lors du recrutement en entreprise et des examens universitaires. Cette tendance a inspiré la création de la startup Edu-tech, EdInt.

Les tests en ligne existants sont souvent difficiles à configurer et il est presque impossible de contrôler les environnements de test à domicile. Les superviseurs doivent également identifier manuellement la tricherie avec leur seule vue, ce qui peut être à la fois inefficace et inefficace.

EdInt, un service de gestion et de surveillance des tests en ligne d’IA, a été développé à l’aide de la technologie de reconnaissance d’objets et d’algorithmes de reconnaissance de mouvement pour aider les organisateurs, les superviseurs et les candidats à effectuer des tests en ligne de manière pratique et efficace.

En scannant leur environnement avec une caméra, les candidats peuvent facilement créer leur environnement d’examen pour correspondre au guide fourni par l’organisateur. Une fois qu’un examen commence, l’IA d’EdInt analyse le comportement des candidats en temps réel et informe le superviseur de tout comportement suspect. Au lieu de compter sur les humains, l’utilisation de l’IA pour détecter la triche peut réduire considérablement les coûts d’exploitation. De plus, EdInt fournit un rapport détaillé et une vidéo de test complète qui peuvent être consultés après chaque test.

« Nous nous développerons sur les marchés mondiaux, en commençant par les institutions publiques, les entreprises et les écoles nationales », a déclaré Won Dongil, PDG d’EdInt.

Petites idées, grandes innovations

Depuis plus de 10 ans, le programme C-Lab Inside soutient des idées issues de tous les domaines d’activité ainsi que des idées qui contribuent à la société. Depuis son lancement en décembre 2012, 59 projets du programme ont vu le jour en startups, créant plus de 500 emplois.

Les projets sélectionnés pour le programme reçoivent le soutien de Samsung pendant un an, y compris l’espace de bureau, les fonds de recherche et le contrôle créatif total sur le développement du projet.

Le programme C-Lab Inside s’est également traduit par le déploiement de nombreuses innovations au sein même de Samsung, telles que l’upcycling Galaxy, l’éco-emballage, Lifestyle TV ‘The Sero’ et de nouvelles fonctionnalités pour les caméras mobiles et Samsung Pay.

En conséquence, Samsung a été sélectionnée comme la meilleure entreprise pour les opérations de capital-risque internes par le ministère sud-coréen des PME et des startups au cours des deux dernières années. L’année dernière, il a également été sélectionné comme «meilleure pratique pour la mise en œuvre d’un accord de commerce équitable» par la Commission coréenne du commerce équitable.

À l’avenir, Samsung continuera d’investir dans la longévité des startups coréennes grâce à son “plan d’initiative de revitalisation économique et de création d’emplois”. Annoncée en août 2018, la société s’est engagée à incuber 200 projets internes (C-Lab Inside) et 300 startups externes (C-Lab Outside) via le programme C-Lab au cours des cinq prochaines années.

La société est sur la bonne voie pour atteindre son objectif, ayant incubé un total de 426 projets, dont 244 startups externes via son programme C-Lab Outside et 182 projets de capital-risque internes via son programme C-Lab Inside.

Technologie du futur pionnière

Le programme C-Lab a fait ses preuves dans la promotion d’entreprises de démarrage réussies. Récemment, 30 startups issues du C-Lab de Samsung Electronics ont attiré un total de 120 milliards de wons en investissements de suivi, dont 29 milliards de wons pour « Linkflow » et 14 milliards de wons pour « Welt ». De plus, deux startups lancées à partir du premier programme dérivé de Samsung C-Lab en 2015, “Salted” et “Mopic”, ont également récemment attiré l’attention de l’industrie pour leur technologie solide et fondamentale.

La première entreprise créée en tant que spin-off, Salted, génère des ventes stables dans l’industrie des sports de golf pour sa solution innovante de suivi de la condition physique et de coaching qui utilise des semelles intelligentes pour analyser le transfert de poids, les données de swing, les données d’équilibre et les données de posture. Fin 2020, la société se classait au premier rang des ventes dans la catégorie des produits d’entraînement au golf d’Amazon et maintient actuellement une croissance régulière sur le marché mondial en signant des contrats d’approvisionnement aux États-Unis et en Europe. Récemment, Salted a également étendu ses activités au domaine des soins de santé numériques, sur la base des données de pied accumulées grâce à sa technologie brevetée de capteur de pression. Salted mène actuellement des essais cliniques nationaux et internationaux pour les patients qui ont besoin d’une rééducation de la marche, tels que les maladies dégénératives du cerveau et la neuropathie diabétique.

Une autre startup notable de C-Lab est Mopic, une société développant des écrans 3D à champ lumineux et un logiciel de rendu d’image pouvant produire une vision stéréoscopique éclatante. Au début, Mopic a commencé son activité en tant qu’accessoire de couverture de smartphone qui permettait aux utilisateurs de profiter du contenu 3D sans lunettes. Cependant, le marché du contenu 3D n’a pas connu une croissance aussi rapide que prévu, ce qui a entraîné des difficultés dans le modèle commercial. Malgré ces revers, Mopic a continué de croître et d’améliorer sa technologie. L’entreprise reçoit désormais des propositions de collaboration dans le monde entier en tant que solution d’entreprise, telle que l’utilisation d’images stéréoscopiques pour la chirurgie médicale, l’infodivertissement pour les véhicules, la vidéoconférence, etc. Compte tenu de l’essor récent du métaverse et de la demande croissante de contenu immersif, Mopic attire plus que jamais l’attention en tant qu’entreprise spécialisée dans la production de contenu 3D et la technologie de mise en œuvre. Ce succès a conduit à un investissement de série B d’environ 10 milliards de wons.