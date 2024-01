Samsung se tourne vers l’intelligence artificielle pour relancer le marché stagnant des smartphones

Samsung Electronics a dévoilé des smartphones capables d’exécuter des fonctionnalités d’intelligence artificielle générative « sur l’appareil », alors que les fabricants de téléphones espèrent que cette technologie de pointe relancera un marché qui a connu sa pire année depuis une décennie en 2023.

Le groupe technologique sud-coréen a lancé mercredi les versions 2024 de sa série phare de smartphones Galaxy lors d’un événement dans la Silicon Valley. Les appareils sont équipés du dernier processeur Snapdragon compatible IA du fabricant de puces américain Qualcomm ainsi que de ses propres logiciels et services Galaxy AI.

Les téléphones Android S24 semblent donner à Samsung un avantage technologique sur son principal rival Apple, qui a adopté son approche prudente habituelle en matière d’adoption de nouvelles avancées. Leur lancement en janvier offre également une avance d’environ neuf mois avant la sortie du prochain iPhone.

“[Android developer] Google a une grande longueur d’avance en matière d’IA, compte tenu de toutes ses données et de son expérience dans ce domaine, mais Apple a été remarquablement discret sur ses efforts dans ce domaine, c’est donc une opportunité pour Samsung de se différencier de son principal rival », a déclaré Bryan Ma, analyste au groupe de recherche IDC.

Le règne de 12 ans de Samsung en tant que premier fabricant mondial de smartphones en termes d’unités vendues a pris fin en 2023, selon IDC, alors qu’Apple a pris sa place, aidé par les consommateurs qui ont opté pour des combinés haut de gamme plus chers.

La popularisation de l’IA générative via ChatGPT d’OpenAI a conduit les fabricants de téléphones mobiles à explorer le potentiel d’exécution de fonctionnalités d’IA via l’appareil. Cela nécessitera des réductions de la taille des grands modèles de langage qui alimentent l’IA, ainsi que des processeurs plus performants.

Surmonter ces défis technologiques permettra aux chatbots et aux applications d’IA de fonctionner sur le matériel et les logiciels du téléphone plutôt que d’être alimentés par les services cloud des centres de données. Cela signifie également des temps de réponse plus rapides, une sécurité accrue et une personnalisation accrue pour les utilisateurs, ainsi qu’une réduction des coûts pour les fournisseurs d’IA.

La série Samsung Galaxy S24 coûtera entre 800 et 1 300 dollars aux États-Unis ©Samsung

Google a développé une IA intégrée pour ses smartphones Pixel, tandis que Samsung a annoncé son modèle Gauss pour téléphones et autres appareils en novembre. Plusieurs fabricants chinois de téléphones, dont Honor, Oppo et Xiaomi, suivent la tendance.

Mercredi, Samsung a introduit une suite de fonctionnalités basées sur l’IA sur trois nouveaux téléphones, notamment la traduction d’appels téléphoniques en direct, la transcription d’enregistrements vocaux, la recherche vidéo et l’édition de photos. Les S24, S24 Plus et S24 Ultra coûteront entre 800 et 1 300 dollars aux États-Unis.

“[The] La série Galaxy S24 introduit l’IA mobile d’une manière vraiment significative qu’aucun autre téléphone n’a encore proposée », a déclaré TM Roh, responsable de la division mobile de Samsung. « Notre ambition est de démontrer les avantages de l’IA mobile et d’offrir aux utilisateurs de Galaxy des expériences mobiles qui transformeront la vie quotidienne. »

“L’IA générative fait partie intégrante de la stratégie produit à long terme de Samsung, en particulier dans les segments haut de gamme et phares”, a écrit Sheng Win Chow, analyste chez Canalys, dans une note récente. “Samsung doit trouver une nouvelle façon de rivaliser avec Apple et d’étendre sa position de leader sur le marché de l’écosystème Android grâce à l’innovation de produits et à des modèles économiques allant au-delà du simple matériel.”

Canalys s’attend à ce que 5 % des smartphones expédiés cette année soient compatibles avec l’IA avant d’atteindre 635 millions d’unités, soit 45 % du marché total des smartphones, en 2027. Counterpoint Research s’attend à ce que Samsung contrôle près de la moitié du marché des téléphones alimentés par l’IA dans le les deux prochaines années.

IDC prévoit que le marché mondial des smartphones connaîtra une croissance de 3,2 % cette année, après avoir reculé de 4 % l’an dernier pour atteindre son niveau le plus bas depuis une décennie, mais Ma a noté que le rebond serait davantage dû à l’amélioration des perspectives économiques qu’à l’IA en particulier.

Les analystes ont déclaré que certaines fonctionnalités d’IA étaient déjà incluses dans la plupart des smartphones et ils doutaient que les nouvelles fonctionnalités de Samsung entraînent un cycle de remplacement.

“Je ne pense pas que les fonctionnalités d’IA ajoutées soient suffisamment convaincantes”, a déclaré Park Kang-ho, analyste chez Daishin Securities. “Mais ils peuvent accroître la demande d’appareils informatiques en général si les téléphones compatibles avec l’IA sont connectés à d’autres appareils comme les voitures, les appareils électroménagers et les PC.”