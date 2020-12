MADRID / STOCKHOLM / PARIS: les opérateurs mobiles européens commencent à considérer Samsung Electronics, longtemps considéré comme un non-partant, dans la course pour remplacer le chinois Huawei en tant que fournisseur de leurs nouveaux systèmes 5G, bien que les premières discussions suggèrent que ce sera toujours une montée lutte.

Après que Samsung a remporté de manière inattendue un accord de 6 milliards de dollars avec le géant américain Verizon en septembre, l’espagnol Telefonica et le français Orange se sont tous deux entretenus avec la société sud-coréenne, selon des dirigeants de l’entreprise.

Le matériel de Huawei représente près de la moitié du réseau 4G européen qui constituera la base de la 5G ultra-rapide, aux côtés de celui de Nokia et d’Ericsson.

Mais les opérateurs européens sont sous la pression des États-Unis pour éviter le géant chinois des systèmes 5G qui pourraient à l’avenir prendre en charge des services allant de la télémédecine à l’automatisation des usines. Washington dit qu’il existe un risque que Huawei espionne pour Pékin, bien que la firme l’ait nié à plusieurs reprises.

Un problème pour Samsung est que les opérateurs craignent que ses produits ne soient pas compatibles avec les réseaux 4G existants construits par Huawei, et qu’il en coûtera des centaines de millions de dollars pour les déchirer et les remplacer plutôt que de simplement les mettre à niveau.

«Ils doivent être extrêmement compétitifs», a déclaré Enrique Blanco, directeur de la technologie de Telefonica. «Le coût de l’échange de la 4G est un coût supplémentaire pour Samsung, donc, même si vous les invitez, il leur est difficile d’être compétitif.»

Un porte-parole de Samsung a déclaré que l’idée que son équipement n’était pas compatible avec l’infrastructure existante était une idée fausse, mais n’a pas fourni de détails techniques. Il a refusé de préciser sur quels marchés européens il essayait de pénétrer, mais a déclaré qu’il espérait reproduire les percées qu’il avait faites en Asie et dans les Amériques.

Verizon utilise Samsung pour diverses parties de son vaste réseau américain. «Nous avons fait quelques essais avec eux et leur avons donné quelques marchés pour voir comment ils fonctionneraient, puis cela a bien fonctionné», a déclaré à Reuters Nicola Palmer, directeur du développement de produits de Verizon.

SI PAS HUAWEI, QUI?

Le directeur de la technologie et de l’innovation d’Orange, Michael Trabbia, a déclaré que lui aussi envisageait Samsung en Europe.

Les deux pays européens où Orange n’a pas encore choisi d’équipementier sont la Pologne et la Roumanie.

«Nous pouvons voir que Samsung devient de plus en plus crédible sur la 4G et la 5G», a déclaré Trabbia. Mais il a déclaré qu’Orange avait testé à la fois des équipements Samsung et Huawei avant d’opter pour Nokia et Ericsson pour ses systèmes 5G en France.

Les opérateurs européens ont déjà dépensé des milliards d’euros pour déployer des réseaux de fibre optique en Europe, et la 5G videra encore plus leurs poches. L’organisme industriel GSMA s’attend à ce que 1,14 billion de dollars soient investis dans le monde sur cinq ans, dont 78% dans la 5G.

Si les produits d’un fournisseur doivent être échangés, cela peut être coûteux. Lorsque Bell Canada a décidé d’abandonner Huawei https://www.reuters.com/article/telecoms-5g-ericsson-idUSL4N2DG2GE cette année, les analystes ont estimé le coût de remplacement de son équipement 4G à environ 200 millions de dollars sur plusieurs années.

L’activité télécoms française d’Altice Europe, SFR, affirme également qu’elle a besoin de son nouvel équipement 5G pour s’adapter à la structure existante.

Une source proche de la société a déclaré que Samsung n’était « pas encore là », mais pourrait être une option à l’avenir.

Le plus grand opérateur de téléphonie mobile d’Europe, Deutsche Telekom, reste sceptique quant à la compétitivité de Samsung à court terme, selon des sources de l’entreprise et des documents d’information internes.

Les analystes disent également qu’il devra faire plus pour rivaliser avec Nokia et Ericsson sur leur propre terrain.

«S’ils obtiennent un accord avec Deutsche Telekom ou Telefonica, ils ont besoin d’une grande organisation pour construire et soutenir l’infrastructure», a déclaré Kimmo Stenvall, analyste chez OP Markets Helsinki. «Ils ne peuvent pas simplement envoyer leurs offres aux opérateurs européens, puis commencer à créer des réseaux ici.»

Le porte-parole de Samsung a déclaré qu’il disposait d’une solide équipe Réseaux et d’installations de recherche en Europe. Mais Stenvall a déclaré que les grosses transactions supposent généralement des années de travail préparatoire pour nouer des relations avec les opérateurs et tester les réseaux.

«Nous, les opérateurs, ne pouvons pas souffrir», a déclaré Blanco de Telefonica. «Nous devons maintenir nos capacités.»