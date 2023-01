Samsung s’attend à ce que ses bénéfices chutent de 69 % au 4e trimestre

Samsung a déclaré jeudi qu’il s’attend à une baisse de 69% de son bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre, ce qui représenterait le bénéfice le plus bas de la société en huit ans, alors que le ralentissement économique mondial continue de peser sur la demande des consommateurs pour les PC et les téléphones.

La société basée en Corée a prédit jeudi que son bénéfice d’exploitation pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre s’élèverait à environ 4 300 milliards de wons (3,4 milliards de dollars), soit une baisse de 69 % par rapport à la même période l’an dernier, lorsque il a décroché un bénéfice record au quatrième trimestre. Il a également déclaré qu’il s’attend à ce que ses revenus du trimestre diminuent de 8,5% à 70 000 milliards de wons (455,1 milliards).

Les prévisions représentent le bénéfice trimestriel le plus bas de Samsung depuis le troisième trimestre de 2014, lorsqu’il a enregistré 4 000 milliards de wons.

“Pour le secteur de la mémoire, la baisse de la demande au quatrième trimestre a été plus importante que prévu, car les clients ont ajusté leurs stocks dans le cadre de leurs efforts pour resserrer davantage leurs finances, stimulés par les inquiétudes concernant la détérioration du sentiment des consommateurs causée par des taux d’intérêt mondiaux toujours élevés et de faibles perspectives économiques”, a déclaré Samsung. dit dans un communiqué.

La société, surtout connue pour ses téléphones et ses téléviseurs, domine également le marché des puces mémoire, un moteur de trésorerie clé pour la société. Pendant la pandémie, l’activité de puces de Samsung a été stimulée par les centres de données qui s’appuient sur la technologie pour stocker tout ce que nous faisons en ligne. Mais les prix des NAND et des DRAM ont fortement chuté au quatrième trimestre, car l’inflation élevée, la hausse des taux d’intérêt et les tensions géopolitiques ont réduit la demande pour les produits dans lesquels ces puces finissent par entrer, comme les PC.

En août, IC Insights a réduit ses prévisions de croissance du marché pour 2022 pour les circuits intégrés mondiaux de 11 % à 7 %, une baisse presque entièrement due à l’effondrement du marché de la mémoire au second semestre 2022.

Les prévisions de Samsung sur les bénéfices, publiées avant les bénéfices complets plus tard ce mois-ci, n’ont pas fourni de résultats de division spécifiques.