Samsung s’attend à ce que les pliables Galaxy Z dépassent la série Galaxy S d’ici 2025

Samsung s’attend à ce que les expéditions de la série pliable Galaxy Z dépassent la populaire série Galaxy S dans trois ans. Les conditions actuelles du marché ont entraîné une chute des ventes de smartphones haut de gamme, mais le nouveau facteur de forme devrait revitaliser le marché.

TM Roh, président de Mobile Experience Business de Samsung, a déclaré : « D’ici 2025, les articles pliables représenteront plus de 50 % des expéditions totales de smartphones haut de gamme de Samsung. Les pliables deviendront le nouveau standard des smartphones.

Le segment pliable se développe rapidement, augmentant de 309% de 2020 à 2021, selon les données de Omdia, pour un total de 9 millions d’expéditions. La série Z de Samsung en constituait l’essentiel avec les Galaxy Z Flip3 et Z Fold3 déplaçant 7,1 millions d’unités combinées d’ici la fin de l’année (et ils n’ont été lancés qu’en août 2021).

TM Roh s’exprimant lors d’une conférence de presse juste après l’annonce des nouveaux Galaxy Z Flip4 et Z Fold4

Les modèles Z Flip plus abordables sont plus populaires en termes de nombre. Par exemple, le Z Flip3 est crédité de 4,6 millions des 7,1 millions de livraisons totales pour la série Z l’année dernière. Et au cours des trois premiers mois de cette année, il a ajouté plus d’un million d’unités à son décompte, ce qui signifie qu’il représentait à lui seul la moitié de tous les pliables expédiés au premier trimestre 2022.

Les nouveaux modèles Galaxy Z annoncés cette semaine coûtent essentiellement le même prix que leurs prédécesseurs (1 000 $ pour le Flip, 1 800 $ pour le Fold), nous ne serions donc pas surpris de voir Samsung expédier plus d’unités Galaxy Z Flip4 que Z Fold4. Mais si les pliables doivent devenir “le nouveau standard des smartphones”, Samsung devra également les amener sur le segment du milieu de gamme.

