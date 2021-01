La demande initiale pour la gamme Galaxy S21 peut être plus élevée que celle pour le Galaxy S20, mais Samsung ne se laisse pas emporter. La société coréenne prévoit d’expédier 26 millions d’unités des nouveaux téléphones – exactement le même montant que le Galaxy S20 de l’année dernière.

Des sources affirment que malgré le fait que le S21 soit une gamme plus attrayante que son prédécesseur, les gens ne pourront pas autant visiter les magasins hors ligne, ce qui affectera les ventes en général. Dans le même temps, Samsung a sous-estimé la demande d’Ultra, provoquant une pénurie d’approvisionnement et une absence de certaines ventes.

Sur les 26 millions d’unités, 10 millions devraient appartenir au Galaxy S21 vanille, 8 millions au Galaxy S21 + et les 8 autres millions au Galaxy S21 Ultra. Les initiés de l’industrie ont révélé que les commandes de composants avaient déjà été envoyées aux usines, bien qu’il soit toujours possible d’ajuster les quantités plus tard.

