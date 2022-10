Samsung s’attend à ce que les bénéfices du troisième trimestre chutent au milieu du ralentissement du marché des puces

Samsung a déclaré jeudi qu’il s’attend à une forte baisse de son bénéfice d’exploitation au troisième trimestre, sa première baisse d’une année sur l’autre en près de trois ans, dans un contexte de ralentissement économique qui a sapé la demande des consommateurs pour les PC et les téléphones, ainsi que les puces qu’ils contiennent.

La société basée en Corée a prédit jeudi que son bénéfice d’exploitation pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre s’élèverait à environ 10 800 milliards de wons (7,6 milliards de dollars), soit une baisse de plus de 31 % par rapport à la même période l’an dernier. Il a également déclaré s’attendre à une légère augmentation de ses revenus, de 2,7%, à 76 000 milliards de wons (53,9 milliards de dollars).

Samsung est peut-être mieux connu pour ses téléphones et ses téléviseurs, mais le géant de l’électronique domine également le marché des puces mémoire, un moteur de trésorerie clé pour l’entreprise. L’activité de puces de Samsung a été stimulée par les centres de données qui s’appuient sur la technologie pour stocker tout ce que nous faisons en ligne pendant la pandémie, mais les dépenses de consommation au second semestre de cette année ont été affectées par les effets d’une inflation élevée, de la hausse des taux d’intérêt et tensions géopolitiques.

En août, IC Insights a réduit ses prévisions de croissance du marché mondial des circuits intégrés pour 2022 de 11 % à 7 %, une baisse presque entièrement due à l’effondrement du marché de la mémoire au second semestre 2022.

“C’était comme si quelqu’un ‘appuyait sur un interrupteur’ en position d’arrêt pour le marché de la mémoire à partir de juin”, a déclaré la société. écrit dans un rapport le mois dernier.

Les prévisions marquent la première baisse des bénéfices de Samsung d’une année sur l’autre depuis le premier trimestre 2020, lorsque la pandémie a stimulé la demande d’appareils alors que les consommateurs étaient contraints de rester chez eux. La forte baisse de la demande de puces a conduit les dirigeants de Samsung à émettre des perspectives pessimistes pour le marché pour le reste de cette année ainsi qu’en 2023.

“Le second semestre de cette année semble mauvais, et pour l’instant, l’année prochaine ne semble pas vraiment montrer un élan clair pour beaucoup d’amélioration”, Kyung Kye-hyun, qui dirige l’unité des semi-conducteurs de Samsung et est co-PDG de l’entreprise , a déclaré lors d’une conférence de presse en septembre, selon Le journal de Wall Street.

Les prix de la mémoire flash NAND, largement utilisée dans les appareils portables grand public tels que les appareils photo numériques, les téléphones portables et les clés USB, devraient baisser de 13% à 18% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon l’étude de marché TrendForce. Les prix des puces DRAM, utilisées dans les smartphones et les PC, devraient subir une baisse similaire.

L’incertitude économique devrait également nuire aux bénéfices de la division mobile de l’entreprise. Le Samsung Galaxy Fold 4 est sorti au cours du trimestre, mais il était disponible à l’achat un peu plus d’un mois au cours de la période.

Les prévisions de bénéfices, publiées avant les bénéfices complets plus tard ce mois-ci, n’ont pas fourni de résultats de division spécifiques.