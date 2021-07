Samsung s’attaque aux fuiteurs de la chaîne d’approvisionnement

Les fuites sont devenues une partie intégrante de l’industrie des smartphones et il semble impossible de garder un smartphone secret jusqu’à son annonce ces jours-ci. Cependant, des marques comme Samsung et Apple n’apprécient pas vraiment que leurs produits soient révélés bien avant l’annonce réelle. Et ces fuites se produisent le plus souvent quelque part dans la chaîne d’approvisionnement.

Apparemment, Samsung cherche à minimiser ces fuites et a déjà émis de forts avertissements à ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement. La société a déjà commencé à enquêter sur les fuites et distribue des déclarations de droit d’auteur afin que les sociétés appliquent des politiques strictes.

Qu’est-ce que cela signifie pour les fuites à l’avenir? Eh bien, seul le temps nous le dira, mais notre meilleure estimation est que pendant la répression, les fuites liées à Samsung diminueront avant de reprendre le rythme une fois que cela sera terminé.

Car avouons-le, même avec les règles les plus strictes en place, il y a toujours quelqu’un prêt à fuir. Prenez Apple par exemple. Il y a des travailleurs qui sont tenus de porter des caméras corporelles pendant leurs quarts de travail, ce qui prouve à quel point Apple prend sa propriété intellectuelle au sérieux et nous savons toujours tout sur un nouvel iPhone bien avant que Tim Cook ne le montre sur scène.

