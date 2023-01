Samsung s’associe au réalisateur primé Charlie Kaufman pour présenter l’expérience épique de l’appareil photo du Galaxy – Samsung Global Newsroom

Filmé #withGalaxy rencontre un cinéaste de renommée mondiale profitant de la meilleure Nightography de Galaxy

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui son partenariat avec l’écrivain et réalisateur oscarisé Charlie Kaufman, montrant comment tout le monde peut filmer et partager des films spectaculaires grâce à l’expérience de caméra supérieure de Galaxy.

Plus connu pour Soleil éternel de l’esprit impeccable et Synecdoque, New York, Kaufman a profité des capacités de tournage du Galaxy S22 Ultra pour créer un court métrage d’art visuel avec des détails magnifiques et cristallins. Le film, intitulé chacals et lucioles, est basé sur un poème d’Eva HD, qui joue le rôle de poète, narrateur et acteur principal dans cette lettre d’amour Kaufmanesque unique à New York. La Nightography du Galaxy S22 Ultra a permis à la célèbre directrice de la photographie Chayse Irvin de capturer efficacement les célèbres scènes nocturnes de New York, révélant la ville aux téléspectateurs comme s’ils étaient témoins de leurs propres yeux. Kaufman a trouvé que tourner avec Galaxy était une “approche efficace” pour donner vie au film et est très satisfait du résultat final, ajoutant que “le produit fini est magnifique”.

Le partenariat s’appuie sur la campagne Filmed #withGalaxy, qui invite les réalisateurs visionnaires à démontrer que la série Galaxy S est l’outil parfait dont ils ont besoin pour partager leurs histoires épiques avec le monde. En octobre 2021, le réalisateur britannique de renommée mondiale Joe Wright a utilisé l’objectif ultra-large 13 mm du Galaxy S21 Ultra pour tourner son court métrage Princesse et Peppernose. En novembre 2021, le réalisateur chinois en devenir Sha Mo a utilisé le Galaxy S21 Ultra pour capturer l’époustouflant visuel Enfants du paradis.

Où voir Chacals et lucioles

Chacals et lucioles sera dévoilé exclusivement au Galaxy Experience Space à San Francisco avec l’événement Galaxy Unpacked le 1er février. Kaufman présentera également le film à une date ultérieure à New York.

Samsung continuera d’établir des normes épiques pour l’expérience du smartphone lors de Galaxy Unpacked, les capacités de l’appareil photo étant à l’avant-garde des nouvelles innovations Galaxy haut de gamme.

Restez à l’écoute sur samsungmobilepress.com pour tous les teasers, bandes-annonces et nouvelles à venir sur Chacals et lucioles ainsi que Galaxy Unpacked 2023.