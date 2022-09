Samsung s’associe au designer Juun.J sur des pliables et des accessoires en édition limitée

Samsung et le créateur de mode sud-coréen Juun.J ont publié une nouvelle collection d’appareils de la série Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Buds2 Pro, Watch5 en édition limitée. Les nouveaux appareils sont tous disponibles en Corée du Sud dans la boutique en ligne Samsung Korea, les magasins Galaxy Campus et les détaillants partenaires.







Collection Samsung Galaxy x Juun J.

Les nouveaux appareils en édition limitée présentent une couleur principalement noire avec des éléments de marque blancs subtils. Comme pour les précédentes collaborations en édition limitée, les utilisateurs bénéficient d’un emballage et d’accessoires spéciaux.

L’édition Galaxy Z Fold4 Juun J. est au prix de 2 198 700 KRW (1 554 $) et comprend un sac en toile polyvalent, un étui en cuir, un stylo S et une pochette pour stylo. L’édition Galaxy Z Flip4 Juun J. coûte 1 473 000 KRW (1 041 $) et reçoit également un sac en toile et un étui en cuir.









Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 éditions Juun J.

L’édition Galaxy Watch5 Juun J. est disponible en tailles 40 mm (369 000 KRW) et 44 mm (399 000 KRW) et est livrée avec un bracelet en cuir en édition limitée, un chargeur et des cadrans de montre spéciaux. Vous pouvez également vous procurer la Galaxy Watch5 Pro pour 569 000 KRW. L’édition Galaxy Buds2 Pro Juun J. coûte 329 000 KRW et reçoit un étui de transport en cuir spécial.

La source (en coréen)