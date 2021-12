Samsung s’associe à Netflix pour apporter un style emblématique et une technologie innovante à la deuxième saison d’Emily à Paris – Samsung Global Newsroom

La collaboration associe la beauté parisienne aux derniers appareils et innovations Samsung à la pointe de la mode

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le dernier développement de son partenariat en cours avec le géant du streaming, Netflix, pour annoncer la sortie de la deuxième saison de son émission à succès, Emilie à Paris, produit par MTV Entertainment Studios. L’émission nominée aux Emmy Awards, réputée pour ses 21st siècle du style emblématique parisien, a collaboré avec Samsung pour présenter une technologie haut de gamme de classe mondiale aux fans de la série.

Dans la première saison, le cadre magnifique et les personnages typiquement parisiens ont donné aux téléspectateurs un aperçu du style et de la culture française et sont quelques-uns des moteurs du succès de la série. Ce sentiment d’évasion a été créé et élevé par la distribution mondiale, dont le personnage emblématique de Sylvie Grateau. Jouée par l’ambassadrice de Samsung Philippine Leroy-Beaulieu, Sylvie est la patronne de la protagoniste principale Emily et la directrice marketing de l’agence de marketing de luxe Savoir. Le personnage de Sylvie incarne une véritable autorité élégante; excellente dans son travail, puissante, imposante et chic sans effort, elle est devenue l’un des personnages les plus reconnus et les plus aimés de la première saison de la série. Dans la deuxième saison, pour s’assurer qu’elle garde le contrôle de sa vie personnelle et professionnelle, Sylvie a choisi l’élégant et vif Samsung Galaxy Z Flip 5G pour garder Emily et le reste de l’agence sur leurs gardes.

Mais Sylvie n’est pas la seule à bénéficier du style et du glamour du Galaxy Z Flip 5G. Pour lancer la deuxième saison, Samsung et Netflix apporteront un style emblématique et une technologie innovante aux fans de Emilie à Paris grâce à une campagne intégrée ; avec des publicités hors ligne, du contenu social et d’influence, et un filtre TikTok qui offre aux fans une nouvelle façon de profiter de l’émission, à travers l’objectif de l’emblématique Galaxy Z Flip 5G. Le filtre permettra aux fans de « retourner le script » et de devenir le personnage principal de leur propre affiche animée d’Emily à Paris. Le superbe Galaxy Z Flip 5G se déploiera devant l’utilisateur, le plaçant devant l’emblématique Tour Eiffel. Les utilisateurs de TikTok* peuvent essayer l’effet TikTok Flip the Script sur la plateforme à partir du 28e de décembre.

Benjamin Braun, CMO de Samsung pour l’Europe, a déclaré : « Chez Samsung, nous sommes toujours à la pointe de la créativité et de l’innovation. Nous sommes ravis de nous associer à Netflix pour la deuxième saison de l’une de leurs plus grandes émissions, Emilie à Paris, et voir Sylvie brandir l’emblématique Galaxy Z Flip 5G correspond parfaitement à la personnalité de l’appareil. Nous sommes impatients de développer ce partenariat plus loin et plus profondément à l’avenir.

La dernière gamme de produits haut de gamme de Samsung est conçue pour repousser les limites de l’innovation pour les fans de Emilie à Paris, mettant en valeur la capacité des marques à combiner le style avec l’innovation et l’artisanat phares. Certains des produits Samsung incluent :

Le Galaxy Z Flip 5G : Un téléphone pliable haut de gamme et innovant développé pour les créateurs de tendances et les multitâches qui souhaitent basculer facilement entre la capture du selfie parfait et l’envoi d’une série d’e-mails, ou le rattrapage du dernier épisode en déplacement.

La montre Galaxy3 : Un portable à la mode et fonctionnel qui vous permet de suivre toutes vos mesures de bien-être en un tour de main, transformant votre promenade quotidienne en un défilé éblouissant.

Le Serif : Un téléviseur unique en son genre qui allie design emblématique et image saisissante pour transformer chaque émission ou film en une expérience de visionnage ultime, comme si vous vous promeniez vous-même dans le musée d’Orsay.

Le Sero : Le révolutionnaire Sero TV est une première mondiale, vous permettant de basculer de manière transparente entre le contenu horizontal et vertical afin que vous puissiez regarder facilement Netflix et le contenu social mobile.

Le cube sur mesure : Une solution de réfrigérateur compacte et multifonctionnelle qui peut facilement être placée n’importe où dans la maison, gardant tout, du vin aux cosmétiques, frais plus longtemps.

Le réfrigérateur-congélateur sur mesure : La solution de réfrigérateur modulaire emblématique qui vous permet d’accueillir la personnalisation et la technologie innovante dans votre maison.

Emilie à Paris la saison 2 sera disponible sur Netflix le 22sd de décembre.

* Le filtre TikTok sera disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne à partir du 28 décembree ’21 au 26 février ’22.

À propos de Netflix, Inc.

Netflix est le premier service de divertissement en streaming au monde avec plus de 209 millions d’abonnements payants dans plus de 190 pays, profitant de séries télévisées, de documentaires et de longs métrages dans une grande variété de genres et de langues. Les membres peuvent regarder autant qu’ils le souhaitent, à tout moment, n’importe où, sur n’importe quel écran connecté à Internet. Les membres peuvent jouer, mettre en pause et reprendre le visionnage, le tout sans publicité ni engagement.