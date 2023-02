Samsung s’associe à Natural Cycles pour apporter le suivi du cycle basé sur la température à la série Galaxy Watch5

Samsung a annoncé son partenariat avec Natural Cycles – une société connue pour son application de contrôle des naissances approuvée par la FDA – pour apporter le suivi du cycle basé sur la température de la peau aux Samsung Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro.

Grâce à la technologie de capteur de température de Samsung et à la technologie de fertilité de Natural Cycles pour donner aux utilisateurs un aperçu plus détaillé de leur cycle menstruel, les utilisateurs de la série Galaxy Watch5 pourront accéder au suivi avancé du cycle via la fonction Cycle Tracking de l’application Samsung Health.

La fonction de suivi du cycle a déjà été approuvée par le ministère de la sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) de la République de Corée et a été enregistrée auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il est également conforme aux exigences du marquage CE.

Ce suivi du cycle basé sur la température sera disponible pour les utilisateurs de Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro dans 32 pays, dont l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Corée, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis

Samsung a déclaré que cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs de la série Galaxy Watch5 au deuxième trimestre 2023, mais n’a pas fourni de date précise pour le déploiement.