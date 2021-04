Un partenariat marque le premier service de livraison de drones de ce type pour Samsung dans le monde

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Manna Drone Delivery, une initiative qui verra la livraison par drone disponible aux clients irlandais lors de l’achat de la dernière gamme d’appareils Galaxy (y compris le S21 Ultra, le Galaxy Buds Pro, le Galaxy Tab S7, le Galaxy Watch 3 et la série Galaxy A récemment lancée par Samsung) via Samsung.com/ie.

Le nouveau service, qui est une première pour Samsung dans le monde, facilitera une expérience sans contact de bout en bout pour les clients Samsung de leur commande en ligne initiale via l’eStore irlandais de la société, jusqu’à son exécution. Le service sera d’abord mis à la disposition des clients basés à Oranmore avec Samsung et Manna désireux d’étendre ce service à l’échelle nationale à l’avenir.

Manna utilise des drones de qualité aérospatiale développés sur mesure pour livrer les produits directement au domicile du client. Leurs drones volent à une altitude de 50 à 80 mètres et à une vitesse de plus de 60 km / h, ce qui permet une livraison à domicile à Oranmore en 3 minutes.

Commentant les nouvelles, Eamonn Grant, responsable en ligne de Samsung Ireland, a déclaré: «Chez Samsung, nous recherchons toujours des moyens d’apporter une innovation significative à nos clients, nous sommes donc ravis d’être la première entreprise technologique en Irlande à fabriquer nos produits. disponible pour nos clients via la livraison par drone. Pouvoir livrer nos produits à nos clients dans les trois minutes suivant la sortie du centre d’expédition est un brillant exemple d’innovation en mouvement. L’expérience client supérieure est au cœur de ce que nous faisons et avec ce nouveau service, nous adoptons ce que nous croyons être l’avenir du commerce de détail. Dans l’environnement actuel, il n’y a pas de meilleur moment pour proposer une alternative sans contact au «clic et collecte» et nous sommes vraiment ravis de nous associer à Manna pour y parvenir. »

«Ce partenariat avec Samsung est le premier du genre au monde. À ce jour, nous avons travaillé avec Tesco et des entreprises locales pour livrer des produits d’épicerie, des plats chauds, des livres et des articles de pharmacie aux habitants de la région. Nous reconnaissons que le potentiel d’application de la livraison par drone est énorme. Samsung est l’une des marques les plus innovantes et les plus reconnues dans le monde, qui place toujours ses clients au premier plan. C’est pour cette raison que nous sommes vraiment ravis de nous lancer dans ce prochain chapitre avec eux », a déclaré Alan Hicks, directeur technique de Manna.

L’option de livraison par drone sera disponible pour les clients basés à Oranmore qui achètent un appareil Galaxy via Samsung.com/ie à partir d’aujourd’hui.

À propos de Manna

Manne Drone Delivery est la première société de livraison de drones B2B de qualité aéronautique au monde. La flotte de drones Manna – qui est autonome – est exploitée par Manna directement depuis le restaurant, la cuisine sombre ou les locaux de vente au détail et est accessible via API aux fournisseurs de technologie alimentaire et aux plates-formes alimentaires en ligne de manière indépendante du canal. Une flotte pour toutes les demandes.