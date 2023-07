Samsung s’associe à la TwitchCon Paris 2023 pour une célébration épique du jeu – Samsung Global Newsroom

Pour la première fois, Samsung sera le partenaire présentateur de la convention de jeu

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui qu’il occupera le devant de la scène en tant que partenaire présentateur de la TwitchCon Paris 2023. L’événement tant attendu, qui se déroule du samedi 8 juillet au dimanche 9 juillet, attirera des milliers de joueurs passionnés et d’influenceurs du jeu à Paris. Expo Porte de Versailles.

C’est la première fois que Samsung est un partenaire et sponsor majeur de la convention semestrielle sur les jeux et le streaming, qui met en évidence le rôle de la technologie pour rapprocher les gens et les rapprocher de leurs passions. Samsung offre aux passionnés de jeux une opportunité de s’immerger dans une expérience de jeu exceptionnelle alimentée par le Galaxy S23 Ultra, le smartphone de jeu mobile de Samsung.

« Nous sommes extrêmement ravis d’être le sponsor principal de la TwitchCon Paris 2023 », a déclaré Saejin Kim, vice-président et responsable du groupe de stratégie marketing, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Cet événement témoigne du pouvoir de la technologie pour unir les gens dans la célébration de passions communes telles que les jeux, et chez Samsung, nous pensons que les expériences que nous créons sont d’autant plus épiques et mémorables lorsque nous le faisons ensemble. »

Renforcer le jeu épique, ensemble

La TwitchCon Paris 2023 regorgera d’activités et de zones passionnantes, dont le salon #PlayGalaxy de Samsung. Ici, les visiteurs peuvent mettre la main sur les derniers produits et fonctionnalités Samsung pour une expérience de jeu inoubliable avec la communauté des jeux mobiles au sens large.

Les influenceurs du jeu Samsung #TeamGalaxy tels que rewinside (@rewinstagram) et Gee Nelly (@Geenelly) défieront d’autres joueurs et documenteront l’événement pour leurs fans. Ils joueront des matchs de démonstration que les participants pourront regarder et organiser des rencontres pour leurs abonnés en personne. Les visiteurs auront également la possibilité d’utiliser le smartphone hautes performances Galaxy S23 Ultra pour tester des jeux mobiles tels que « Brawl Stars », « Asphalt 9 » et « PUBG Mobile ». Un tournoi permettra aux invités de s’affronter entre eux et contre #TeamGalaxy.

Le stand Samsung présentera également le téléviseur Neo QLED 8K de 85 pouces de Samsung et le moniteur de jeu Odyssey OLED G9 de 49 pouces, et les visiteurs à la recherche d’une immersion à grande échelle pourront s’émerveiller devant leur qualité d’image et leur vitesse de réponse à couper le souffle. Les participants à la TwitchCon peuvent également découvrir le Samsung Gaming Hub sur les téléviseurs intelligents et les moniteurs Samsung, où des milliers de jeux peuvent être joués instantanément à partir de la Xbox et d’autres services de streaming de jeux de premier plan, sans console requise. — juste un contrôleur.

L’appareil photo 200MP à la pointe de la technologie du Galaxy S23 Ultra sera également utilisé pour une cabine photo et une configuration de studio, offrant la toile de fond parfaite pour des portraits mémorables. Une récompense attend ceux qui terminent toutes les activités du salon #PlayGalaxy. Il leur suffit de présenter leur carte d’embarquement à chaque zone pour prouver leur participation.