Samsung revisite l’histoire de la famille XCover robuste dans une infographie soignée

Samsung a présenté le Galaxy XCover6 Pro cet été, et quelques semaines plus tard, il a également présenté le Galaxy Tab Active4 Pro au monde. Maintenant, sans aucun doute inspirée par notre série de flashback, la société coréenne a décidé de nous emmener dans un voyage dans le passé et de revisiter les réalisations des deux gammes robustes.

Tout a commencé avec le Galaxy XCover. Le premier smartphone robuste de Samsung a été introduit en août 2011 – il avait le Wi-Fi, un accéléromètre et un écran tactile avec Corning Gorilla Glass – des fonctionnalités qui n’étaient pas disponibles sur de nombreux combinés ordinaires à l’époque. Le successeur s’appelait XCover 2, et il est arrivé en mars 2013. Il a apporté une caméra selfie, un enregistrement vidéo de qualité HD et Android Jelly Bean avec TouchWiz UI 5 de Samsung.



Samsung Galaxy XCover 2

La première tablette robuste pour Samsung s’appelait Galaxy Tab Active et est arrivée fin 2014. Il s’agissait principalement d’un appareil B2B avec une résistance à la poussière et à l’eau IP67 pour les travailleurs sur le terrain. Il avait également un chipset Snapdragon 400 avec un processeur quad-core, offrant des performances décentes.

La famille robuste de Samsung a suivi avec le Galaxy XCover 3 en avril 2015. Il dispose d’un écran plus grand, de capacités 4G LTE et d’une touche personnalisable pour un lancement rapide des applications. Samsung a également introduit la plate-forme de sécurité interne Samsung Knox – après tout, ces appareils étaient principalement utilisés par des utilisateurs professionnels, fonctionnant souvent avec des informations sensibles.

Deux ans plus tard, en avril 2017, on a vu le XCover 4 arriver sur scène. Il avait un chipset plus rapide et plus de RAM et de stockage, qui sont des étapes logiques d’évolution dans le monde des smartphones. Néanmoins, Samsung a également apporté la certification MIL-STD810G pour une durabilité encore meilleure. La norme de qualité militaire couvre la plus large sélection de tests de durabilité.











Images officielles du Samsung Galaxy XCover 4s

Les grands écrans sont essentiels, et c’est pourquoi à l’automne 2017, nous avons vu l’arrivée de la Galaxy Tab Active 2 – une tablette robuste de 8 pouces avec prise en charge du S Pen, 3 Go de RAM et une fois de plus la certification IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Deux ans plus tard, à l’été 2019, les XCover 4 ont bénéficié d’une mise à niveau mineure avec le double des capacités de stockage et de double SIM.

À l’automne 2019, Samsung a encore amélioré les performances de ses appareils robustes. Nous avons vu que la Galaxy Tab Active Pro était livrée avec un chipset Snapdragon 670 de 10 nm, 4 Go de RAM et un écran de 10,1 pouces. Il a pris en charge Samsung DeX et a apporté la sensibilité tactile pour une utilisation avec des gants épais.











Samsung Galaxy Tab Active Pro

Le Galaxy XCover Pro est arrivé début 2020 – un appareil B2B avec un écran de 6,3 pouces et une protection plus intransigeante contre les chutes jusqu’à 1,5 mètre. Un accord entre Samsung et Walmart, où le géant de la vente au détail a décidé d’acheter 740 000 unités pour ses associés, témoigne de la qualité du produit à vocation commerciale.

À l’automne 2020, nous avons vu la Galaxy Tab Active3, qui était encore plus avancée que ses prédécesseurs. Samsung a introduit une fonctionnalité intéressante appelée mode sans batterie, qui permettait essentiellement au téléphone de fonctionner sans utiliser la batterie, lorsqu’il était branché. Il disposait également d’une connectivité rapide Wi-Fi 6 et de la certification MIL-STD-810H pour la robustesse.

Le Galaxy XCover 5 bénéficie également de la dernière protection de qualité militaire MIL-STD-810H, d’un chipset Exynos 850 et d’un écran plus grand de 5,3 pouces. C’était également le premier téléphone XCover à se débarrasser des touches physiques à l’avant – quelque chose que ses frères et sœurs Samsung Galaxy non robustes ont abandonné en 2017.

Cette visite rapide se termine avec les derniers appareils – le XCover6 Pro, le premier smartphone 5G de la série. Il dispose également de 6 Go de RAM et du support Samsung DeX. La Galaxy Tab Active4 Pro a également rejoint le train hype de la connectivité de nouvelle génération grâce au chipset Snapdragon 778G. Il a également obtenu d’autres fonctionnalités précédemment vues uniquement sur les appareils XCover – sensibilité tactile, mode sans batterie et clé active.

L’évolution de la ligne XCover est sûrement impressionnante, montrant à quel point nous sommes arrivés quand il s’agit d’obtenir une durabilité supplémentaire sans perdre beaucoup en termes d’expérience utilisateur. Qui sait, dans quelques années, la ligne robuste pourrait devenir la dernière victime de son succès, car les téléphones grand public adoptent le même niveau de durabilité.

