La série Galaxy S21 de Samsung se vend 30% mieux que ses prédécesseurs de la série Galaxy S20 en Corée du Sud. La nouvelle a été divulguée par Samsung dans un communiqué de presse officiel et est basée sur les données de la première semaine de ventes entre le 29 janvier et le 8 février.

En ventilant le nombre de ventes, le Galaxy S21 vanille était le best-seller et représentait 40% de toutes les ventes. Le Galaxy S21 Ultra a contribué pour 36% tandis que le Galaxy S21 + a représenté les 24% restants des expéditions. Phantom Black et Phantom Violet étaient les deux coloris les plus proposés pour les nouveaux appareils.

Cette nouvelle survient juste un jour après que Samsung a confirmé avoir enregistré des ventes record pour le trio Galaxy S21 au Royaume-Uni.

La source (en coréen) | Via