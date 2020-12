Samsung teste depuis un certain temps la mise à jour bêta One UI 3.0 basée sur Android 11 sur ses produits phares, et il a maintenant partagé une liste d’appareils éligibles pour obtenir la mise à jour stable One UI 3.0 avec leur calendrier de sortie.

Les premiers smartphones en ligne à bénéficier de la mise à jour stable One UI 3.0 sont le Galaxy S20, le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 Ultra, qui recevront des versions stables ce mois-ci.

Ceux-ci seront suivis de neuf smartphones en janvier 2021, et le déploiement pour d’autres smartphones et tablettes se poursuivra jusqu’en septembre. Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous pour voir si votre appareil est éligible pour obtenir One UI 3.0.

Décembre 2020 Galaxy S20 Galaxy S20 + Galaxy S20 Ultra

Janvier 2021 Galaxy S10 Galaxy S10 + Galaxy Note10 Galaxy Note10 + Galaxy S10 Lite Galaxy Z Flip Galaxy Z Fold 2 Galaxy Note20 Galaxy Note20 Ultra

Février 2021

Mars 2021 Galaxy M30s Galaxy A51 Galaxy Note10 Lite Galaxy M31 Galaxy M21 Galaxy Tab S7

Avril 2021

Mai 2021 Galaxy A70 Galaxy A80 Galaxy Tab S6 Galaxy A71 Galaxy A31 Galaxy A21s Galaxy Tab S6 Lite

Juin 2021 Galaxy Tab A Galaxy A01 Galaxy A01 Core Galaxy A11 Galaxy M11

Juillet 2021 Galaxy A30 Galaxy Tab S5e

Août 2021 Galaxy A10 Galaxy A10 Galaxy A20 Galaxy A20s Galaxy A30s Galaxy Tab A 10.1 Galaxy Tab Active Pro

Septembre 2021

Il convient de mentionner que cette liste ne concerne que l’Égypte et que d’autres pays peuvent suivre un calendrier de déploiement différent. Il manque également quelques appareils, vous pouvez donc contacter votre représentant client Samsung local pour confirmation sur One UI 3.0.

