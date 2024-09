Samsung révèle des fuites concernant l’augmentation du prix du nouveau Galaxy S24

Samsung Galaxy S23 Édition Fan Salle de presse Samsung

La prochaine génération de smartphones Galaxy S de Samsung devrait être lancée en janvier 2025, mais il existe un favori de la communauté qui surprendra et ravira avant ce moment. Et ce plaisir pourrait s’accompagner d’un prix attractif.

Avant la fin de l’année, Samsung devrait sortir le Galaxy S24 Fan Edition. La marque populaire FE rejoindra le Galaxy S24 Ultra, le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 de base, qui ont tous été lancés en janvier aux côtés de la suite logicielle Galaxy AI.

Les modèles Samsung Fan Edition offrent autant de performances et de spécifications que les modèles classiques, mais avec quelques ajustements pour réduire le prix. Il s’agit de la même forme que les nombreux téléphones « tueurs de flagships », tels que la série OnePlus Nord, mais dans le cas de Samsung, les éditions FE s’apparentent davantage à des téléphones « supportant les flagships ».

Le prix est un élément clé de cette équation. les dernières nouvelles sur le prix du S24 FE fera briller une lumière vive sur le quatrième combiné S24.

Samsung devait auparavant lancer l’édition européenne du S24 FE avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 799 €, soit 100 € de plus que le modèle équivalent de l’année dernière.

Maintenant, source respectée MystèreLupin Le prix du modèle 8/128 sera de 749 € et celui du modèle 8/256 de 809 €. Cela représente toujours 50 € de plus que le Galaxy S23 Fan Edition, mais cette augmentation de prix serait inférieure à celle entre le Galaxy S23 et le Galaxy S24.

Le S24 FE devrait utiliser le chipset Exynos de Samsung. Il prendra en charge les derniers outils d’IA générative de la suite Galaxy AI, un écran de 6,7 pouces, un appareil photo principal à trois objectifs avec zoom optique x3 et une protection IP68.

