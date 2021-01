Le Samsung V200 de l’an 2000 était le premier téléphone de la société avec un appareil photo – plus que cela, c’était l’un des tout premiers téléphones avec un appareil photo. Depuis lors, il travaille à l’amélioration de la photographie mobile et depuis 11 ans, il est le leader de la série premium Galaxy S.

Samsung s’est senti nostalgique après le lancement du Galaxy S21, il a donc publié un historique abrégé des appareils photo Galaxy S du tout premier à aujourd’hui.

L’original Samsung Galaxy S avait une caméra 5MP et un enregistrement vidéo 720p. Et il offrait un mode Panorama pour que vous puissiez capturer des photos grand angle. C’était des années avant que les doubles caméras ne deviennent monnaie courante, donc un «objectif ultra-large» n’était pas encore une chose.

Bien qu’il ait une mise au point automatique, cet appareil photo d’origine n’avait pas de flash LED. Un oubli corrigé avec la Galaxy S II, qui a également augmenté la résolution de la caméra principale à 8MP (caméra frontale également, de 0,3MP à 2MP).

le Galaxy S III a facilité la prise de superbes photos. Pas aussi efficace que la prise unique moderne, mais le mode Meilleure photo a pris huit photos en succession rapide et a suggéré la meilleure. Le mode Zero Shutter Lag et la photographie en rafale (20 prises en 3,3 secondes) ont également été d’excellents ajouts à la boîte à outils photo de la série S.

le Galaxie s4 a introduit Dual Shot, un effet d’image dans l’image qui combinait la sortie des caméras avant et arrière. Samsung a expérimenté de nouvelles fonctionnalités telles que Sound & Shot (enregistrer le son ambiant pour accompagner la photo) et Drama Shot, ce qui a éliminé le gros du travail de Photoshopping des effets amusants. Il a également mis à niveau la caméra principale à 13MP, contre 8MP des deux modèles précédents.

Les propres capteurs ISOCELL de Samsung ont fait leurs débuts avec le Galaxy S5, qui était équipé d’un capteur 16MP. La technologie ISOCELL a réduit la diaphonie des pixels, améliorant les performances en basse lumière. Le Rich Tone HDR nouvellement introduit a amélioré la gestion des scènes très éclairées.

Un bon appareil photo ne vaut rien si vous manquez le moment. Pour résoudre ce problème, le Galaxy S6 Lancement rapide introduit – un double appui sur la touche Accueil pourrait lancer l’appareil photo et prendre une photo en seulement 0,7 seconde. Le suivi de la mise au point automatique suivait les objets en mouvement, il ne vous restait donc plus qu’à appuyer sur le déclencheur.

L’accent a encore été mis sur la Galaxy S7 avec Dual Pixel AF, une fonctionnalité empruntée aux reflex numériques. Le bord S7 a obtenu un score DxOMark de 88, ce qui en fait la meilleure caméra mobile du classement.

À ce stade, il était clair que les mises à niveau du matériel du capteur ne suffisaient pas à elles seules pour rivaliser avec les caméras dédiées la nuit. le Galaxy S8 fusion d’images adoptée – il a pris trois photos en succession rapide et les a fusionnées en une photo de meilleure qualité. L’interface de la caméra a été retravaillée pour permettre un fonctionnement d’une seule main.

le Galaxy S9 les améliorations se sont également concentrées sur la prise de vue en basse lumière. L’objectif avait une double ouverture, permettant au téléphone de choisir entre f / 2,4 pour des photos de jour nettes et f / 1,5 pour la nuit (cela permettait à 28% de lumière en plus d’atteindre le capteur). La caméra vidéo a acquis la possibilité de filmer des vidéos au ralenti à 960 images par seconde et Samsung s’est un peu amusé avec AR Emojis.

Le S9 + a ajouté un deuxième appareil photo (téléobjectif 2x), puis le Galaxy S10 fait trois avec l’inclusion d’une caméra ultra-large. Non seulement cela a réduit le besoin d’un mode panorama, mais cela a également activé le mode d’enregistrement vidéo Super Steady. Le S10 a également ajouté la prise en charge du HDR10 +, en s’appuyant sur le travail des modèles précédents.

le Galaxy S20 génération reviendrait sur le zoom et introduisait le zoom spatial 100x avec le nouveau modèle Ultra. Cette génération a été la première à capturer des vidéos 8K et a amélioré Super Steady avec l’analyse de mouvement basée sur l’IA.

Cela nous amène à la Galaxy S21 génération, qui sera en magasin la semaine prochaine. Le modèle Ultra de cette année est le premier téléphone de Samsung avec deux modules téléobjectif. Director View vous donne un flux en direct de trois caméras simultanément et (bien sûr), il existe plusieurs modes d’image dans l’image à portée de main.

Chaque caméra des trois modèles S21 est capable d’enregistrer des vidéos 4K à 60 ips. L’AF Dual Pixel est utilisé sur l’appareil photo principal S21 / S21 + ainsi que sur l’ultra large et deux télé-caméras du S21 Ultra. L’Ultra est également meilleur pour la prise de vue de nuit, grâce au dernier capteur ISOCELL 108 MP avec un binning de pixels 9 en 1 amélioré. Encore plus d’IA a été ajoutée pour améliorer la qualité de l’image.

C’est 11 ans d’innovation et de développement condensés en quelques paragraphes. En regardant le présent, nous allons tester les caméras de la série S21 (et tout le reste aussi), alors restez à l’écoute pour cela.

La source