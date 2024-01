Samsung répertorie les fonctionnalités de l’appareil photo du Galaxy S24 à venir sur les anciens téléphones et tablettes

Samsung a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations de l’appareil photo avec la série Galaxy S24. Les trois téléphones de la gamme disposent de processeurs plus rapides dotés de puissants NPU qui prennent en charge certaines de ces nouvelles fonctionnalités d’appareil photo. Cependant, certaines fonctionnalités de l’appareil photo introduites avec la série Galaxy S24 seront disponibles sur les smartphones et tablettes Galaxy existants.

Dans son forum communautaire en Corée du Sud, Samsung a répertorié les fonctionnalités de l’appareil photo qui seront disponibles sur les smartphones et tablettes Galaxy existants/anciens. Ces fonctionnalités sont des images 12MP de Motion Photos, un moyen plus simple d’obtenir des images à longue exposition, une synchronisation multi-appareils pour le montage vidéo, le HDR pour les applications de médias sociaux, une prise unique améliorée et la possibilité de coloriser des images monochromes (noir et blanc) à l’aide de IA. Seul le Galaxy S24 prendra en charge la fonction Live HDR Preview pour l’appareil photo. Cela ne concernera pas les appareils existants.

1. Transformez les images Motion Photos en images 12MP ou en images à exposition longue

Le Galaxy S24 peut transformer n’importe quelle image d’une photo animée en une image fixe de 12 MP grâce à la mise à l’échelle basée sur l’IA. Bien que Samsung n’ait pas précisé quels appareils l’obtiendraient, il a mentionné que One UI 6.1 apporterait cette fonctionnalité à d’autres appareils. De plus, avec l’aide de Motion Photos, vous pouvez créer des versions d’une image à exposition longue. De telles photos à longue exposition semblent plus artistiques.

Samsung a mentionné que les Motion Photos ne fonctionnent pas avec Nightography, donc si vous souhaitez capturer des Motion Photos dans des conditions de faible luminosité, vous devez désactiver la fonction Nightography en cliquant sur l’icône en forme de Lune. Cette icône se trouve dans la partie inférieure droite de l’écran.

2. Continuité pour l’éditeur vidéo Samsung Studio

Samsung Studio, qui est le nouveau nom de l’application d’édition vidéo intégrée préinstallée sur les smartphones et tablettes de Samsung, bénéficie également de nouvelles fonctionnalités. Il peut désormais modifier la vitesse de la vidéo à différentes parties de la vidéo. Auparavant, toute la vidéo devait être ralentie ou accélérée. De plus, vous pouvez commencer à éditer des vidéos à l’aide de Samsung Studio sur un appareil (comme votre téléphone) et continuer à les éditer sur un autre appareil Galaxy (comme un ordinateur portable ou une tablette). Cette fonctionnalité sera disponible sur certains appareils avec la mise à jour One UI 6.1, mais Samsung n’a pas révélé les noms de ces appareils.

3. Amélioration de la qualité des images et des vidéos dans les applications de médias sociaux comme Instagram et Snapchat

Avec le Galaxy S24, Samsung a introduit la possibilité de capturer des images/vidéos Super HDR, de les visualiser et même de les télécharger sur des applications de réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat. Désormais, la société a annoncé que les images/vidéos HDR prises à l’aide d’applications de médias sociaux peuvent être visualisées en HDR.

D’autres fonctionnalités avancées de l’appareil photo, telles que la suppression du bruit des vidéos tournées dans des conditions de faible luminosité, l’EIS pour la stabilisation vidéo et la reconnaissance avancée de scène, seront également disponibles lors de la capture d’images et de vidéos à l’aide d’applications de médias sociaux via la nouvelle structure UniHAL+ de Samsung. Cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur les appareils plus anciens que le Galaxy S24.

La capacité de visualisation HDR des vidéos sera disponible sur les Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 avec la mise à jour One UI 6.1.

4. Prise unique améliorée

La version améliorée du mode appareil photo Single Take fournie avec le Galaxy S24 vous permet de choisir l’appareil photo (ultra-large, principal, zoom 3x, zoom 5x ou zoom 10x) avant de capturer des images et des vidéos. La version antérieure de cette fonctionnalité ne vous permettait pas de sélectionner la caméra de votre choix. Il peut désormais également reconnaître les animaux de compagnie pour de meilleures images et vidéos de chats et de chiens.

Cette nouvelle fonctionnalité Single Take arrive sur les Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Z Flip 4. , Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Fold 5 avec la mise à jour One UI 6.1.

5. Colorisez les images monochromes (noir et blanc) à l’aide de l’IA

One UI 6.1 offre la possibilité de coloriser des images monochromes (noir et blanc) à l’aide de l’IA. Cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur les appareils existants plus anciens que le Galaxy S24. Cependant, cela concernera certains futurs téléphones Galaxy préinstallés avec One UI 6.1. Cette fonctionnalité peut nécessiter un processeur doté d’un puissant NPU intégré pour fonctionner.

Fonctionnalités de l’appareil photo du Galaxy S24 qui ne sont pas disponibles sur les anciens smartphones et tablettes Galaxy avec la mise à jour One UI 6.1

Comme mentionné précédemment, certaines fonctionnalités de l’appareil photo de la série Galaxy S24 ne seront pas disponibles sur les smartphones et tablettes Galaxy existants, et elles incluent les suivantes :

1. Les fonctionnalités de l’appareil photo qui dépendent de la structure UniHAL+ (mentionnée ci-dessus) de Samsung ne seront pas disponibles sur les appareils plus anciens que le Galaxy S24.

2. Colorisez les images monochromes (noir et blanc).

3. Édition générative de l’IA.

4. Aperçu en direct Super HDR dans l’application appareil photo.

5. Nightographie pour des photos et des vidéos agrandies.

6. Vidéos de portrait améliorées en utilisant deux capteurs de caméra à la fois.

7. Zoom vidéo spatial et zoom temporel pour les vidéos.

8. La capture rapide d’images avec un délai d’obturation proche de zéro n’est pas disponible pour les téléphones commercialisés avant le Galaxy S24. Grâce à cette fonctionnalité, alimentée par un FAI et un NPU plus rapides, les images sont capturées tandis que les images précédentes sont toujours en cours de traitement pour le HDR.

9. Fonctionnalités de prise de vue professionnelles : compensation d’objectif anamorphique, surveillance audio et calibrage de l’adaptateur DOF.

10. Ralenti basé sur l’IA pour les vidéos normales.

11. Modification de la vitesse de lecture des vidéos à différents endroits.