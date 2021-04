Après deux lancements centrés sur les smartphones plus tôt dans l’année, l’événement Unpacked d’avril a vu Samsung se concentrer sur les ordinateurs portables. La société a annoncé trois nouveaux ajouts à la gamme Galaxy Book, avec un Galaxy Book et un Galaxy Book Pro réguliers rejoints par un cabriolet haut de gamme dans le Pro 360.

On s’attendait largement à ce que Samsung annonce de nouveaux ordinateurs portables à Unpacked, avec six nouveaux appareils Galaxy Book annoncés avant la confirmation officielle de l’événement. Cela suggère qu’il y a plus à venir du géant coréen, alors qu’il tente de reproduire le succès des smartphones et des téléviseurs sur le marché des ordinateurs portables de plus en plus concurrentiel. Voici tout ce que vous devez savoir sur les trois nouveaux appareils annoncés.

Galaxy Book Pro et Pro 360

La nouvelle de l’événement Unpacked a été l’arrivée d’une toute nouvelle gamme d’ordinateurs portables, connue sous le nom de Galaxy Book Pro. Comme leur nom l’indique, ces appareils offrent une expérience PC haut de gamme, mais à un prix inférieur au Galaxy Book Flex 2.

Le Galaxy Book Pro ordinaire et le convertible Pro 360 sont disponibles en modèles 13,3 pouces et 15,6 pouces, et ils ont beaucoup plus en commun. Tous offrent un écran OLED Full HD (1920 x 1080), bien que seul le Pro 360 prenne en charge la saisie tactile.

Cela est principalement dû à sa charnière à 360 °, qui permet également à l’appareil d’être utilisé comme tablette et en mode « tente ». C’est le seul nouveau Galaxy Book à être livré avec un S-Pen, mais la construction relativement volumineuse du stylet signifie qu’il ne peut pas être logé directement dans l’appareil comme le Flex 2.

La gamme complète du Galaxy Book Pro est alimentée par les derniers processeurs Intel de 11e génération, ainsi que jusqu’à 32 Go de RAM et un SSD maximum de 1 To (extensible microSD). Tous les deux utilisez des graphiques intégrés plutôt que des GPU discrets, avec les graphiques UHD d’Intel sur les modèles i3 et l’Iris Xe plus récent avec les i5 et i7. Les données mobiles sont limitées à la 4G, bien que les nouveaux appareils 5G soient prévu plus tard cette année.





Le nouveau Galaxy Book Pro. Image: Samsung



Les modèles 13,3 pouces du Pro et du Pro 360 sont livrés avec une batterie de 63 Wh, tandis que les variantes de 15,6 pouces augmentent légèrement à 68 Wh. Tous prennent en charge une charge rapide de 65 W via l’adaptateur dans la boîte, bien que Samsung n’ait pas cité de chiffres sur la rapidité avec laquelle il peut regagner sa capacité.

Malheureusement, il ne semble pas que la qualité de la webcam ait été une priorité pour Samsung. Les deux appareils sont livrés avec juste un capteur 1Mp, capable de vidéo 720p.

Le Galaxy Book Pro standard commence à 1 099 £, tandis que vous paierez au moins 1 199 £ pour le Pro 360. Au Royaume-Uni, les deux seront disponibles à l’achat à partir du 14 mai via le Site Web de Samsung et plusieurs détaillants tiers, avec des précommandes éligibles pour une paire gratuite d’écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro. Les appareils devraient arriver aux États-Unis plus tard cette année, mais les informations sur les prix et la disponibilité locaux n’ont pas encore été révélées.

Livre Galaxy

Le Galaxy Book ordinaire a beaucoup en commun avec ses frères et sœurs Pro, mais parvient à faire baisser le prix de départ à 699 £ beaucoup plus attrayant au Royaume-Uni. Il sacrifie légèrement un design haut de gamme et n’est disponible que dans un modèle LCD 15,6 pouces, mais à part cela, il n’y a pas beaucoup de compromis.







Le Galaxy Book est le premier ordinateur portable Windows de milieu de gamme de Samsung. Image: Samsung



Il utilise toujours les dernières puces d’Intel de 11e génération, possède toujours un écran Full HD et des bâtons avec un scanner d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation. Cependant, le clavier n’est pas rétroéclairé comme les appareils Pro et le pavé tactile est plus petit. Si vous êtes satisfait de ces compromis, le Galaxy Book pourrait être une solide alternative de milieu de gamme au Honor MagicBook 14 et au Lenovo Yoga Slim 7.

Jusqu’à ce lancement, la gamme Galaxy Book était très chère, avec le £ 949 Galaxy Book S l’option la moins chère, sauf si vous avez opté pour un Chromebook. À partir de 699 £, le nouveau Galaxy Book n’est en aucun cas un appareil économique, mais il offre un itinéraire plus abordable dans l’écosystème des ordinateurs portables Samsung.

Il sera également disponible directement à partir de Samsung le 14 mai, ainsi que via une sélection de revendeurs tiers. Les informations de prix et de disponibilité aux États-Unis sont attendues à une date ultérieure.

Il reste à voir si l’un des nouveaux appareils Galaxy Book sera considéré parmi les meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter.