Samsung remporte le prix ENERGY STAR du partenaire de l’année pour la protection de l’environnement – ​​Samsung Global Newsroom

Soulignant notre leadership environnemental, Samsung Electronics America a reçu aujourd’hui deux certificats ENERGY STAR 2022® Prix ​​du partenaire de l’année de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et du Département américain de l’énergie (DOE). Les distinctions de Samsung incluent notre neuvième prix d’excellence durable pour le propriétaire de la marque de produit et notre deuxième prix du partenaire de l’année pour la gestion de l’énergie, reconnaissant les contributions exceptionnelles de l’entreprise à la protection de l’environnement grâce à des innovations de produits exceptionnelles et à des réalisations en matière d’efficacité énergétique opérationnelle. Ces distinctions de 2022 démontrent les succès continus de Samsung en matière d’efficacité énergétique, des produits aux opérations, en s’appuyant sur les réalisations marquantes de l’entreprise en 2021. Les dernières distinctions font suite au prix rare et prestigieux de l’engagement d’entreprise reçu en 2021 pour l’engagement de longue date et multi- engagement à facettes à faire preuve de leadership et de partenariat dans le cadre du programme ENERGY STAR, à atténuer les changements climatiques et à fournir des solutions efficaces à l’appui des objectifs de nos clients.

Le programme ENERGY STAR de l’EPA est la ressource américaine pour économiser de l’énergie et de l’argent, ainsi que pour protéger le climat, depuis 30 ans. Dans le cadre de ses prix annuels ENERGY STAR, l’EPA honore les entreprises et les organisations pour avoir été à la pointe de leur industrie dans la création de produits et services économes en énergie, et dans le développement et l’adoption de stratégies qui permettent des économies d’énergie substantielles dans les bâtiments.

« La durabilité est au cœur de la mission de Samsung et nous avons l’obligation d’aider à endiguer les effets du changement climatique et de préserver notre planète pour les générations futures. Ces distinctions de l’EPA reflètent nos efforts continus pour réduire notre impact grâce à nos produits ENERGY STAR efficaces, ainsi qu’à notre empreinte énergétique réduite dans l’environnement bâti », a déclaré Mark Newton, responsable de la durabilité d’entreprise pour Samsung Electronics America. « Nous sommes fiers de promouvoir le programme EPA ENERGY STAR et ravis d’être reconnus pour notre leadership dans la fourniture d’innovations durables à nos clients et dans le soutien d’une économie d’énergie propre et efficace dans nos opérations.

« Nous savons qu’il va falloir que nous travaillions tous ensemble pour faire face à la crise climatique, et les partenaires lauréats du prix ENERGY STAR 2022 démontrent ce qu’il faut pour construire un avenir plus durable », a déclaré Michael S. Regan, administrateur de l’EPA. “Ces entreprises montrent une fois de plus que prendre des mesures en faveur d’une économie d’énergie propre peut être bon non seulement pour l’environnement, mais aussi pour les entreprises et les clients.”

Le prix d’excellence soutenue pour le propriétaire de marque de produit représente un honneur important accordé par le programme ENERGY STAR. Il est décerné aux partenaires ENERGY STAR qui se sont engagés à long terme dans la lutte contre la crise climatique en fournissant et en faisant la promotion de produits éconergétiques auprès des consommateurs et en faisant preuve de leadership en matière d’efficacité énergétique. C’est la neuvième année que Samsung est nommé partenaire d’excellence durable ENERGY STAR dans la catégorie Product Brand Owner.

En tant que leader mondial de la technologie, Samsung estime que les consommateurs devraient avoir la possibilité d’avoir un impact significatif sur l’environnement grâce à des changements quotidiens – et ces changements incluent la possibilité d’acheter des produits économes en énergie qui offrent des économies sur les factures d’énergie sans sacrifier les performances, les fonctionnalités ou le confort. . En 2021, Samsung comptait 381 modèles de base ENERGY STAR aux États-Unis, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à 2020. De plus, tous les ordinateurs, lave-vaisselle, lave-linge à chargement frontal et purificateurs d’air de Samsung sont certifiés ENERGY STAR. Samsung s’engage en faveur de l’innovation en matière d’efficacité énergétique et c’est pourquoi l’entreprise a remporté le prix ENERGY STAR Emerging Technology Award 2021 pour les compresseurs adaptatifs avancés dans la catégorie des réfrigérateurs et le prix Emerging Technology Award 2022 pour les tables de cuisson à induction. Ces prix récompensent les technologies révolutionnaires qui améliorent considérablement l’efficacité énergétique. À l’échelle mondiale, les innovations de Samsung en matière d’efficacité des produits ont aidé nos clients à éviter environ 301 millions de tonnes d’émissions de CO2 depuis 2009, ce qui équivaut à retirer plus de 65 millions de voitures de la circulation.

Le prix Partenaire de l’année pour la gestion de l’énergie est décerné aux partenaires ENERGY STAR qui peuvent démontrer leur excellence dans l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et des usines grâce à un programme énergétique à l’échelle de l’entreprise et basé sur un portefeuille. Des bureaux aux entrepôts et centres de distribution, en passant par les laboratoires d’électronique et d’appareils électroménagers, Samsung Electronics America possède un portefeuille diversifié de 41 bâtiments répartis dans tout le pays. Depuis 2021, l’entreprise a reçu la reconnaissance ENERGY STAR Tenant Space pour sept espaces loués. En 2021, ce nombre se classait au deuxième rang national pour les propriétés les plus reconnues au sein de Tenant Space. En conséquence, Samsung Electronics America représentait environ 19 % du total des propriétés reconnues à l’échelle nationale au sein de Tenant Space.

En plus de l’effort Tenant Space, Samsung respecte ses engagements antérieurs en matière d’atténuation de la demande d’énergie en modernisant les installations avec des équipements, des luminaires et des produits certifiés ENERGY STAR, ainsi qu’en alimentant toutes les installations aux États-Unis, y compris la fabrication, avec une énergie 100 % renouvelable. De plus, en 2021, Samsung a bénéficié d’une réduction continue de la consommation d’électricité à partir de 2020, ce qui a entraîné une réduction de 10 % de l’intensité de consommation d’énergie du site normalisée en fonction des conditions météorologiques (kBtu/ft2).

L’engagement de Samsung envers des produits et des opérations économes en énergie est un aspect essentiel des efforts de l’entreprise pour lutter contre le changement climatique. La société attend avec impatience nos efforts continus pour garantir que les consommateurs puissent avoir un impact significatif sur l’environnement grâce à des changements quotidiens, notamment en se concentrant sur l’efficacité énergétique.

Pour plus d’informations sur les prix ENERGY STAR de l’EPA, rendez-vous sur www.energystar.gov/about/awards. Pour en savoir plus sur l’engagement de Samsung envers le développement durable, visitez www.samsung.com/us/explore/sustainability/.