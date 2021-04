Lors du International Forum Design Award de cette année, Samsung Electronics a remporté 36 victoires pour ses produits ainsi que 10 pour des concepts professionnels, 11 pour la conception de la communication, 5 pour la conception d’emballage et 9 pour l’expérience utilisateur et l’interface utilisateur.

Comme on pouvait s’y attendre, le Galaxy Z Fold2 et le Z Flip ont été récompensés pour avoir brisé le moule de l’industrie des smartphones avec des conceptions uniques et innovantes. Les téléviseurs QLED 8K de la société ont également remporté un prix pour leur cadre minimal et leur image immersive.

Le projecteur Premiere avec les technologies Triple Laser et Ultra Short Throw était un autre produit au design exceptionnel aux yeux des juges.

Si vous souhaitez voir les prix de design d’autres entreprises et la liste complète des appareils de Samsung, rendez-vous sur le Site officiel du iF Design Award 2021.

