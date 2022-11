Samsung remporte 46 prix de l’innovation CES 2023 de la part de la Consumer Technology Association – Samsung Global Newsroom

Samsung reconnu pour son engagement à fournir une expérience personnalisable et parfaitement connectée aux clients tout en contribuant à un monde respectueux de l’environnement

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie, a annoncé aujourd’hui que 46 de ses nouveaux produits et innovations de services ont reçu le CES® Prix ​​​​de l’innovation 2023, dont trois lauréats du prix Best of Innovation de la Consumer Technology Association (CTA)®. Le programme annuel récompense la conception et l’ingénierie exceptionnelles dans une multitude de catégories de produits technologiques grand public.

Samsung a été récompensé dans plusieurs catégories, renforçant l’engagement de l’entreprise à offrir une expérience personnalisable et parfaitement connectée aux consommateurs tout en contribuant à un monde respectueux de l’environnement. La durabilité étant au cœur de tout ce que fait Samsung, les consommateurs ont été encouragés à se joindre à l’entreprise alors qu’ils apportaient des changements quotidiens, ayant un impact significatif sur l’environnement. De nouvelles idées audacieuses ont vu le jour, notamment des investissements dans des matériaux durables, une efficacité énergétique accrue des produits et un recyclage responsable, ainsi que des appareils remis à neuf et réparables, tout en réduisant l’empreinte carbone de l’entreprise en utilisant 100 % d’énergie renouvelable dans toutes les installations aux États-Unis, Europe et Chine.

Les produits Samsung ont été distingués en tant que lauréats des prix de l’innovation dans les catégories Imagerie/photographie numérique, Appareils et accessoires mobiles, Jeux, Santé numérique, Technologies portables et écrans vidéo, Composants et accessoires audiovisuels domestiques et Logiciels et applications mobiles. Plusieurs de ces lauréats intègrent des fonctionnalités respectueuses de l’environnement, notamment le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4, qui sont tous deux fabriqués avec des filets de pêche réutilisés et incluent du papier 100 % recyclé pour l’emballage des produits phares. La société a été reconnue comme la prestigieuse lauréate de la meilleure innovation dans les catégories Périphériques et accessoires informatiques, Affichages vidéo et Cybersécurité et confidentialité.

Les Innovation Awards sont parrainés par le CTA, l’hôte et l’organisateur du CES — reconnu dans le monde entier comme la scène mondiale de l’innovation et l’événement technologique le plus influent au monde. Le CES 2023 aura lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas, Nevada, avec un accent plus profond sur la durabilité.

Lauréat du meilleur de l’innovation en surbrillance :

Puce de sécurité Samsung S3B512C — En tant que Best of Innovation Honoree dans la catégorie Cybersecurity & Personal Privacy, la solution de carte biométrique S3B512C de Samsung intègre un capteur d’empreintes digitales, un élément de sécurité (SE) et un processeur sécurisé (SP) sur une seule puce, ainsi que des fonctionnalités de sécurité améliorées rendues possibles par la algorithme propriétaire d’authentification d’empreintes digitales et technologie anti-usurpation d’identité. Il s’agit de la première puce de sécurité tout-en-un du secteur de la cybersécurité qui lit les informations biométriques via un capteur d’empreintes digitales, stocke et authentifie les données cryptées de manière inviolable et traite les données en toute sécurité.

Principaux lauréats des prix de l’innovation :

Galaxy Z Flip4, Édition personnalisée Galaxy Z Flip4 — En tant que smartphone pliable ultime pour l’expression de soi, le Galaxy Z Flip4 est doté de mises à niveau innovantes de l’appareil photo, d’une batterie plus grande et d’encore plus de possibilités de personnalisation que son prédécesseur. Galaxy Z Flip4 et Z Flip4 Bespoke Edition ont été reconnus dans les catégories Imagerie numérique/Photographie et Appareils mobiles et accessoires. Le facteur de forme de Z Flip4 permet une fonctionnalité d’appareil photo unique comme FlexCam qui vous permet de prendre des photos et des vidéos mains libres directement sur vos applications de réseaux sociaux préférées. Il vous permet également de prendre une photo à partir de l’écran de couverture sans même ouvrir votre téléphone à l’aide de Quick Shot. Le Z Flip4 Bespoke Edition offre un autre niveau de personnalisation avec des couleurs de verre et des options de cadre qui offrent 75 combinaisons uniques.

Galaxy Z Fold4 — Récompensé dans les catégories Imagerie/photographie numérique, Appareils mobiles et accessoires et Jeux, les performances haut de gamme du Galaxy Z Fold4, son appareil photo amélioré et son design révolutionnaire en font le moteur de productivité de notre nouvelle génération de smartphones pliables. Le Z Fold4 offre des expériences inégalées pour des jeux puissants et une productivité accrue grâce à son écran principal de 7,6 pouces et aux fonctionnalités Android 12L.

Montre Galaxy5, Galaxy Watch5 Pro — La Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro ont toutes deux été reconnues dans les catégories Santé numérique et Technologie portable pour leur suivi avancé de la santé, leur durabilité accrue et leurs capacités de charge, ce qui en fait la montre la plus riche en fonctionnalités de Samsung à ce jour. La Galaxy Watch5 Pro est conçue pour l’aventure et un style de vie intensif avec des fonctionnalités GPS améliorées, la batterie la plus longue d’une Galaxy Watch et un grand écran Super AMOLED protégé par un verre saphir amélioré. Avec le capteur BioActive révolutionnaire, la série Galaxy Watch5 offre aux utilisateurs l’image la plus complète de leurs informations liées à la santé à ce jour.

Portefeuille Samsung — Avec sa réputation d’application tout-en-un et passe-partout, Samsung Wallet a été reconnu dans la catégorie Logiciels et applications mobiles. Il combine Samsung Pass, Samsung Pay et plus encore pour offrir aux utilisateurs de Galaxy un nouveau moyen simple de conserver tous leurs éléments numériques essentiels au même endroit, des cartes bancaires et des clés numériques aux laissez-passer de voyage, aux permis de conduire et aux cartes d’étudiant. Avec l’intégration de plates-formes telles que SmartThings et Samsung Knox, le programme offre une interface sécurisée et raffinée et un accès rapide à vos éléments et informations numériques importants.

Blanchisserie IA sur mesure — Les produits Bespoke AI Laundry de Samsung ont été reconnus pour leur conception innovante et leurs technologies d’IA intégrées. Bespoke AI™ Washer with AI OptiWash™ a été reconnu dans la catégorie Smart Home, et Bespoke AI™ Dryer with AI Optimal Dry a été reconnu dans la catégorie Home Appliance. La laveuse Bespoke AI ™ identifie automatiquement les types de tissus et les niveaux de saleté, optimisant ses performances en conséquence tandis que les cycles eux-mêmes peuvent être contrôlés avec l’application SmartThings de Samsung. Bespoke AI™ Dryer utilise des capteurs et des algorithmes pour mesurer la teneur en humidité des vêtements, en ajustant le temps et la température de séchage pour optimiser de manière transparente les cycles de séchage. La paire Bespoke AI Laundry répond aux habitudes de lavage fréquentes pour une expérience hautement personnalisée, et la paire de blanchisserie propose une gamme de choix de couleurs pour aider à inspirer davantage de façons de personnaliser les espaces de blanchisserie à domicile.

SmartThings Énergie — Reconnue dans la catégorie Logiciels et applications mobiles, l’application SmartThings Energy de Samsung offre une solution simple aux consommateurs pour réduire la consommation d’énergie domestique. En plus de suivre la consommation d’énergie, SmartThings Energy offre des informations et des recommandations exploitables basées sur les appareils connectés à la plate-forme et le modèle d’utilisation.

Samsung 990 PRO avec dissipateur thermique SSD 2 To — En tant que lauréat des prix de l’innovation dans la catégorie Périphériques et accessoires informatiques, le Samsung 990 PRO avec radiateur SSD 2 To est le disque SSD PCIe 4.0 le plus rapide de l’entreprise avec une efficacité énergétique supérieure. Conçu pour les consoles de jeu ou les PC, il offre des vitesses ultra-rapides pour des temps de chargement plus rapides. La combinaison d’un dissipateur thermique, d’un revêtement en nickel sur le contrôleur et de la protection thermique dynamique de Samsung maximise les effets de refroidissement pour éviter la dégradation des performances due à la surchauffe. Le lecteur est également équipé de lumières RVB pour correspondre au style de n’importe quelle configuration.

Samsung Automotive NVMe BGA SSD 1 To (AM991) — Cette avancée révolutionnaire offre la vitesse de lecture séquentielle la plus élevée de l’industrie pour le stockage automobile, ainsi qu’une capacité opérationnelle exceptionnellement grande pour les systèmes d’infodivertissement AD/ADAS, de cockpit et de véhicule. Reconnu dans la catégorie In-Vehicle Entertainment & Safety, il offre également la vitesse d’écriture automobile durable la plus élevée jusqu’à 1150 Mo/s grâce à la technologie Samsung V-NAND, un contrôleur interne propriétaire et une conception de micrologiciel exclusive tout en fonctionnant en toute sécurité dans même les conditions climatiques les plus favorables (-40 °C à 105 °C).

Extension de mémoire Samsung 512 Go CXL — Reconnu dans la catégorie Matériel informatique et composants, le module d’extension de mémoire CXL de 512 Go de Samsung sera le premier périphérique de mémoire prenant en charge l’interface CXL 2.0 tant attendue et sera disponible dans un facteur de forme EDSFF (E3.S) — particulièrement adapté aux serveurs d’entreprise et aux centres de données haute capacité de nouvelle génération. Ce nouveau module de mémoire est construit avec un contrôleur CXL de circuit intégré spécifique à l’application (ASIC), utilisant la DRAM DDR5 pour prendre en charge une bande passante et une capacité maximales et, pour la première fois, permettant à la mémoire d’évoluer au-delà de dizaines de téraoctets avec les exigences de traitement des données volumineuses et Charges de travail IA/ML.

Samsung 16 Go LPDDR5X et 1 To UFS 3.1 Multi-Chip Package — Dans la première intégration de la DRAM LPDDR5X 16 Go basée sur 14 nm et de la septième génération de cellules à quatre niveaux (QLC) V-NAND 1 To UFS (Universal Flash Storage) 3.1, cet uMCP offre un énorme bond en avant à la pointe de l’industrie. Récompensé dans la catégorie Embedded Technologies, le package multipuce intégré basé sur UFS amène l’industrie vers une mémoire à plus haute densité, plus rapide et à faible consommation d’énergie pour les smartphones haut de gamme et d’autres applications informatiques de pointe.

Capteur d’image Samsung ISOCELL HP3 CMOS — En tant que capteur mobile à la pointe de la technologie avec un format optique de 1/1,4 pouce et une taille de pixel de 0,56㎛ pour les conceptions d’appareils photo plus minces, le Samsung ISOCELL HP3 a été honoré dans la catégorie Imagerie/Photographie numérique. Il dispose de la plus petite technologie de pixel dans les caméras mobiles pour une plus grande commodité de conception et 200 mégapixels qui fournissent les images les plus détaillées disponibles. Le tétra2La technologie pixel permet aux pixels de fonctionner dans une taille de 1,12㎛ ou 2,24㎛, capturant plus d’informations lumineuses en basse lumière et prenant des vidéos 8K avec une perte minimale dans le champ de vision. De plus, grâce à la technologie Super QPD, l’ISOCELL HP3 peut détecter les informations de mise au point automatique horizontalement et verticalement.

Samsung W920 + RF 6550 Amélioration de nouvelle génération pour les appareils portables — Reconnu dans la catégorie des technologies portables, le système sur puce (SoC) Exynos W920 de Samsung et la solution de connectivité Exynos RF 6550 constituent une offre en tandem de nouvelle génération qui ajoute une nouvelle dimension aux appareils portables. Le processeur Exynos W920, construit sur un nœud de processus Extreme Ultra-Violet (EUV) de 5 nanomètres (nm), comprend un modem LTE et offre les performances exigées par les appareils portables de nouvelle génération avec un processeur graphique puissant et un processeur double cœur. La puce compagnon RF 6550, construite sur un processus de 28 nm, intègre la connectivité Wi-Fi, Bluetooth et GNSS avec la plus grande fiabilité dans la conception Exynos W920.