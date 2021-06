Samsung relève la barre des robots aspirateurs intelligents avec le Jet Bot AI+ – Samsung Global Newsroom

Jet Bot AI+ est le premier aspirateur robot au monde équipé d’un capteur stéréo de type actif 3D et d’une solution Intel AI pour offrir un nettoyage précis mais efficace

Les consommateurs peuvent faire l’expérience d’un nettoyage intelligent sans compromettre les normes d’hygiène grâce à la technologie de reconnaissance d’objets de classe mondiale

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement mondial de son nouvel aspirateur robot, Jet Bot AI+. Dévoilé pour la première fois au CES 2021, le nouveau robot aspirateur démontre le leadership de Samsung en offrant aux consommateurs des solutions innovantes et intelligentes pour optimiser les routines de nettoyage à domicile. Il sera lancé aux États-Unis et en Europe en juin et sera également disponible dans les régions d’Amérique latine, d’Asie du Sud-Est et de la CEI au cours du second semestre 2021.

« Jet Bot AI+ reflète l’engagement continu de Samsung à créer des appareils connectés offrant des performances dynamiques pouvant s’adapter aux différents besoins de nos consommateurs », a déclaré Hyesoon Yang, vice-président et chef de l’équipe d’expérience client de l’activité Appareils numériques chez Samsung Electronics. « Nous sommes vraiment ravis de présenter un aspirateur robot doté de technologies de détection et de reconnaissance d’objets à la pointe de l’industrie. Les consommateurs peuvent désormais nettoyer leur maison plus intelligemment et plus efficacement en utilisant le Jet Bot alimenté par l’IA qui rend le nettoyage plus personnalisé et plus pratique.

Reconnaissance d’objets et conduite d’IA de classe mondiale

Jet Bot AI+ est le premier robot aspirateur au monde doté d’un capteur 3D actif de type stéréo, qui balaye avec précision une vaste zone1 pour éviter les petits objets difficiles à détecter sur le sol. Sa caméra de profondeur 3D, équivalente à 256 000 capteurs de distance, peut détecter avec précision des obstacles aussi petits2 comme 1cm. Cette détection d’objet révolutionnaire peut empêcher l’unité de se coincer sur de petits obstacles sur son chemin de nettoyage.

Jet Bot AI+ est également le premier aspirateur robot au monde à être équipé d’une solution Intel AI, qui alimente sa technologie Jet AI Object Recognition. La solution intelligente permet au robot de naviguer avec plus de précision en reconnaissant non seulement les objets au sol, mais aussi les appareils et les meubles.3 La prise de décision intelligente du robot garantit que les utilisateurs peuvent nettoyer leur unité de près autour d’articles tels que des jouets pour enfants tout en maintenant une distance de sécurité avec des objets délicats comme des vases en porcelaine.4 Il peut également classer des éléments tels que les excréments d’animaux, les gobelets en verre et les câbles électriques comme dangereux ou susceptibles de provoquer une contamination secondaire afin de les éviter.

Jet Bot AI+ est même équipé d’un capteur LiDAR qui calcule son emplacement avec précision pour optimiser son chemin de nettoyage en scannant à plusieurs reprises la pièce5 pour recueillir des informations à distance. Cette technologie fonctionne bien dans les zones sombres telles que les pièces peu éclairées ou sous les meubles afin que l’unité puisse couvrir une plus grande surface6 avec un minimum d’angles morts.

Nettoyage puissant du début à la fin

Les utilisateurs peuvent nettoyer leur maison beaucoup plus en profondeur grâce à des technologies avancées qui permettent un nettoyage puissant. Le moteur à onduleur numérique de Jet Bot AI+ maximise la puissance d’aspiration pour un nettoyage en profondeur. Et avec sa fonction Intelligent Power Control, le nouveau robot aspirateur peut même identifier le type de surface à nettoyer ainsi que la quantité de poussière qui s’y trouve. Grâce à ces informations, l’unité peut ajuster automatiquement sa puissance d’aspiration pour une session de nettoyage plus optimisée.

Jet Bot AI+ est également livré avec une multitude de fonctionnalités liées à l’hygiène qui permettent un nettoyage des sols sans effort tout en garantissant que la poussière est piégée en toute sécurité et moins susceptible d’être rejetée dans l’air. Son système de filtration avancé à 5 couches piège 99,99%7 de micro-poussières, y compris des particules de 0,5 à 4,2 µm qui s’échappent facilement. Toutes les pièces et tous les filtres sont lavables, ils peuvent donc rester hygiéniques.

Le Jet Bot AI+ s’associe à la Clean Station, qui recueille la saleté et les cheveux dans un sac à poussière de 2,5 L et ne doit être remplacé qu’une fois tous les un à trois mois.8 Après le nettoyage, le robot aspirateur retourne automatiquement à la Clean Station, se vidant9 utilisant la technologie Air Pulse complétée par un système de filtration multicouche qui piège 99,999 % des poussières fines,dix garantissant qu’aucune poussière n’est relâchée dans l’air.

Nettoyage pratique pour une utilisation sans tracas

Les utilisateurs peuvent contrôler et surveiller le Jet Bot AI+ à distance à l’aide de l’application SmartThings11 sur leurs smartphones. Le robot aspirateur peut être programmé pour nettoyer de manière sélective dans une seule pièce ou dans plusieurs pièces avec la fonction Select & Go. L’application peut également être utilisée pour définir de manière personnalisée des zones interdites virtuelles afin d’empêcher l’unité d’entrer dans certaines zones sans avoir besoin de barrières physiques.

Le robot intelligent offre également des capacités de reconnaissance vocale Bixby,12 ce qui signifie que les utilisateurs peuvent utiliser des commandes vocales pour planifier des sessions de nettoyage, changer de mode ou même demander les dernières informations telles que des nouvelles ou des mises à jour météo.

Et avec Live Cleaning Report, les utilisateurs peuvent facilement suivre le mouvement de leur Jet Bot AI+ sur une carte virtuelle de leur maison en temps réel. Les utilisateurs peuvent voir où il a été nettoyé, et même le mettre en pause ou lui demander d’arrêter le nettoyage. Une fois le nettoyage terminé, les utilisateurs peuvent vérifier son historique de nettoyage pour voir quelles zones ont été nettoyées, combien de temps cela a pris et quel chemin il a suivi.

De plus, les utilisateurs peuvent surveiller leur maison à distance avec le mode patrouille du Jet Bot AI+, qui utilise la caméra frontale de l’unité pour diffuser des images vidéo en direct via l’application SmartThings. Le mode patrouille permet aux utilisateurs de surveiller l’état des pièces qu’ils souhaitent vérifier pendant leur absence, et leur permet même de profiter de cette fonctionnalité via la planification. L’unité intelligente prend également en charge le cryptage de bout en bout, de sorte que les clips vidéo sont sécurisés et ne peuvent être visionnés que par un utilisateur autorisé.

Soins intuitifs pour animaux de compagnie pour les parents d’animaux modernes

Les propriétaires d’animaux peuvent profiter davantage de ces fonctionnalités avec le service SmartThings Pet. Prévu pour être lancé en août, SmartThings Pet permet aux utilisateurs de s’enregistrer et de prendre soin de leurs animaux de compagnie même lorsqu’ils sont absents. Par exemple, SmartThings Pet se synchronise avec les produits de PETKIT, une société de technologie dédiée à la mise sur le marché de produits intelligents pour animaux de compagnie, à savoir sa série de mangeoires Element et la maison intelligente pour animaux de compagnie COSY.13 En intégrant les soins aux animaux dans son écosystème de maison intelligente, Samsung réinvente la façon dont les consommateurs vivent et interagissent avec leurs compagnons animaux.

1 Jusqu’à 1m, Champ de vision horizontal : 60°, Champ de vision vertical : 40°.

2 Aussi petit qu’environ 1 cm de large, 1 cm de haut et 1 cm de profondeur.

3 Exemples d’articles : climatiseur (type support), réfrigérateur, télévision, lave-linge/sèche-linge, purificateur d’air, AirDresser, canapé, lit, étagère, table, sur mesure (réfrigérateur, lave-vaisselle), excréments, câble électrique, serviette/chaussette, tasse, tasse en verre, bouteilles, bol, vase.

4 La reconnaissance d’objets peut être affectée par la forme d’un objet ou les conditions environnementales.

5 Balaye à 360° sur une surface de 6 mètres à 10 rotations par seconde.

6 Basé sur des tests internes dans une zone avec des meubles disposés de manière similaire à un environnement domestique réel par rapport à un Samsung VR7000M conventionnel.

7 Basé sur des tests internes, utilisant le mode Max, conformément à la norme IEC62885-2 Cl. 5.11 norme. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles de la maison.

8 Peut varier en fonction de la quantité de poussière dans les environnements domestiques réels.

9 Les résultats peuvent varier en fonction de l’utilisation individuelle. La poussière et les cheveux coincés à l’intérieur de la grille peuvent ne pas être éliminés en un seul cycle.

dix Basé sur des tests internes, utilisant le mode Max, conformément à la norme IEC62885-2 Cl. 5.11 norme. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles de la maison.

11 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis.

12 Uniquement disponible sur certains modèles (VR50T959). Bixby est la marque d’assistant vocal d’intelligence artificielle (IA) / Internet des objets (IoT) de Samsung. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis. Différentes langues sont prises en charge dans chaque pays.

13 Les mangeoires PETKIT et les produits COSY nécessitent une connexion Wi-Fi et un compte Samsung pour être synchronisés avec SmartThings Pet. Disponible sur les appareils Android et iOS.