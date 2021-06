Samsung rejoint la norme de transfert de fichiers sans fil lancée par Xiaomi, Oppo et vivo

Il y a quelques années, Xiaomi, Oppo et vivo ont uni leurs forces pour créer la Mutual Transfer Alliance (MTA) – un moyen standardisé de transférer des fichiers entre appareils (téléphones et ordinateurs) localement via une connexion sans fil de 20 Mo/s. Après quelques mois de test bêta, la fonctionnalité a été mise en ligne.

Depuis lors, d’autres entreprises ont rejoint l’Alliance, une liste qui inclut désormais Samsung. Outre le trio d’origine, OnePlus, Meizu, ZTE, Black Shark et HiSense sont à bord, tout comme Asus et sa marque de jeux Republic of Gamers.

Mais Samsung rejoindre le giron est un gros problème. D’une part, c’est l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde, occupant souvent la première place. Deuxièmement, il possède déjà sa propre fonction de transfert sans fil, Quick Share, qui a été dévoilée en 2020 en remplacement de l’Android Beam obsolète (et en alternative au nouveau Nearby Share de Google). Samsung a même publié une application Windows 10 plus tôt cette année.

Les membres actuels de la Mutual Transfer Alliance

Cela ne signifie pas que Quick Share va disparaître, remarquez. Il est plus probable que les appareils Galaxy (et l’application Windows) seront mis à jour pour prendre également en charge le système MTA. La société n’a pas annoncé quand elle pourrait déployer une telle mise à jour.

Cependant, c’est un coup dur pour Google, qui a récemment annoncé son intention d’ajouter Nearby Share à ChromeOS et pourrait arriver sur les appareils Windows 10 via le navigateur Chrome.

