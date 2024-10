Samsung réduit le prix du Galaxy S24 Ultra lors d’une nouvelle vente majeure

Grenade, Andalousie, Espagne, 24 janvier 2024 : nouveau smartphone Samsung S24, Ultra dans sa boîte. Détail … [+] des caméras. Photographie éditoriale illustrative. getty

Après avoir offert une montre intelligente gratuite aux acheteurs du Galaxy S24 FE, Samsung a encore une fois réduit le prix du Galaxy S24 Ultra.

La société coréenne a baissé de 20 % le prix de son téléphone phare de 2024 lorsque le code « TWENTY » est utilisé lors du paiement. Cela s’applique uniquement aux acheteurs du Royaume-Uni et la promotion se déroule jusqu’au 29 octobre. Nous ne sommes pas loin de la date de sortie du Galaxy S25, c’est pourquoi nous constatons des remises importantes répétées sur la gamme actuelle de téléphones Samsung.

Le code « TWENTY » fonctionne également sur le Galaxy S24 Plus et les Galaxy Buds 3 Pro, mais pas sur le combiné Galaxy S24 de base. Le Galaxy S24 FE est également 10 % moins cher lorsque le code « NOW10 » est utilisé lors du paiement. Le Flip 6 coûte actuellement 100 £ (130,07 $) moins cher, mais le Fold 6 est l’un des rares téléphones Samsung à ne pas actuellement bénéficier de réductions.

Il convient de noter qu’il y a une réduction supplémentaire de 5 % sur les achats lorsque l’un de ces appareils est acheté via l’application Samsung, en utilisant le code « APP5 », et qu’au moins 500 £ (650,36 $) sont dépensés.

Il s’agit d’un accord Samsung de longue date. Pour les appareils portables, Samsung offre une balance intelligente gratuite avec les achats de Galaxy Watch et a augmenté ses prix de reprise. Le Galaxy Ring reste obstinément au prix fort.

Les prix de reprise lors de l’achat du Galaxy S24 Ultra n’ont pas été augmentés pour cette vente, ce qui explique probablement le pourcentage de remise important. Le montant maximum que Samsung remettra pour votre ancien téléphone est de 490 £ (637,35 $) pour le Galaxy Z Fold 5, ou de 430 £ (559,31 $) pour l’Apple iPhone 14 Pro Max. Je ne recommande pas non plus d’effectuer des échanges, car les deux téléphones sont encore si récents et il reste des années de mises à jour.

Il s’agit d’une bonne promotion qui réduit considérablement le coût initial sans contrat, ce qui, pour moi, est la référence en matière de transactions. Mais si l’on se fie aux remises fréquentes de cette année, je soupçonne que Samsung conservera ses meilleurs prix, sur toute sa gamme de smartphones et de tablettes, pour la période d’achats du Black Friday.

Les prix Amazon Prime Day – qui ont réduit jusqu’à 25 % la gamme Galaxy S24 – nous donnent un aperçu du prix bas des téléphones Galaxy le Black Friday. Attendez-vous à ce que Samsung fasse tout son possible avec des accessoires à prix réduit, des crédits en magasin pour les appareils portables et des prix de reprise améliorés, ainsi qu’une baisse de prix importante. Si vous pouvez tenir le coup, il serait peut-être judicieux d’attendre encore quelques semaines pour bénéficier des meilleurs prix de tous les grands fabricants de smartphones.

