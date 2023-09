Samsung reçoit davantage de commandes d’iPhone 15 OLED après que les panneaux BOE se soient révélés inférieurs aux normes

Apple se prépare à lancer la nouvelle série d’iPhone 15, et les derniers rapports coréens affirment que Samsung fournira la majorité des panneaux OLED pour les quatre prochains téléphones.

Selon des initiés, les panneaux BOE OLED ont échoué au test de contrôle qualité de Cupertino, poussant l’entreprise américaine à passer commande de sa part auprès de son partenaire coréen.

LG et Samsung sont censés fournir des écrans LTPO OLED pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, tandis que BOE devait fournir des panneaux pour les écrans LTPS OLED sur les iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Cependant, ses produits ont été jugés inférieurs aux exigences d’Apple et sa part a donc été réaffectée.

Des rumeurs suggéraient que le fabricant chinois avait des problèmes avec les perforations de Face ID, poussant Apple à réattribuer les commandes à la dernière minute.

Si BOE parvient à résoudre les problèmes d’ici la fin, il obtiendra au moins quelques commandes pour les unités qui seront fabriquées en 2024, mais il n’est pas clair si le constructeur chinois y parviendra.

Apple présentera les appareils iPhone 15 aujourd’hui à 10 h 00 PDT. Il y aura une diffusion en direct, et voici à quoi s’attendre des téléphones vanille et des variantes Pro.

Source (en coréen)