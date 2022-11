Samsung ramène le meilleur prix de 1 300 $ du Galaxy Fold 4

Samsung semble content de proposer chaque mois les meilleures offres de niveau pour le Galaxy Z Fold 4 et nous ne sommes pas sur le point de nous plaindre. La promotion d’octobre qu’ils ont organisée et qui pourrait vous rapporter instantanément 1 300 $ sur leur plus gros pliable est de retour pour novembre, ou du moins jusqu’à ce que nous nous rapprochions du Black Friday.

Comme la dernière fois qu’ils ont exécuté cela, Samsung distribue un crédit de 300 $ qui se combine avec des remises de reprise instantanées d’une valeur allant jusqu’à 1 000 $. Donc, si vous combinez les deux, c’est ainsi que nous vous proposons un Fold 4 pour 1 300 $ de réduction, ce qui fait chuter le prix à 619,99 $. C’est d’ailleurs pour le modèle 512 Go, car il devient moins cher que le modèle 256 Go avec des remises combinées.

Vous connaissez déjà cet exercice, mais voici un récapitulatif de son fonctionnement :

Choisissez la version déverrouillée ou celles attachées à AT&T, T-Mobile ou US Cellular

Choisissez le modèle de stockage de 512 Go

Choisissez n’importe quelle couleur : gris vert, noir fantôme, beige ou bordeaux

Remplissez la section d’échange pour voir combien Samsung vous offrira en remise instantanée

Optez pour Samsung Care+ (il n’est pas nécessaire d’obtenir la meilleure offre)

Ensuite, dirigez-vous vers le bas pour voir combien vous paierez pour le Fold 4

Là où cette offre diffère de celle du mois dernier, c’est dans les remises de reprise. Samsung n’offre pas les prix gonflés pour autant d’appareils cette fois-ci. Vous bénéficierez toujours de 1 000 $ de réduction si vous avez un Galaxy S22 Ultra ou un Fold 3, mais la valeur du Fold 2 est passée de 900 $ à 725 $. Dans l’ensemble, les prix de Samsung pour cette remise de reprise instantanée (les voir ici) sont encore assez bons et ne seront probablement pas dépassés par d’autres détaillants. Le fait qu’il s’agisse d’une remise instantanée que vous obtenez sur le prix d’achat aujourd’hui est également quelque chose que personne d’autre ne fait.

Vous n’avez pas de téléphone à échanger ? Samsung vous offrira toujours 400 $ de réduction sur le modèle 512 Go, ramenant le prix à 1519 $. C’est beaucoup d’argent et je suggérerais de trouver n’importe quel téléphone en votre possession qui peut être échangé (un Galaxy S10 vaut 325 $), mais 400 $ de rabais est une bonne remise en soi.

Pliables, elles sont chères et amusantes.

Lien de l’offre Samsung Galaxy Fold 4