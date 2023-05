Samsung rachète les dalles OLED de son rival LG

L’écran LG commencer à fournir des panneaux de télévision haut de gamme à Samsung Electronics dès ce trimestre, ont déclaré trois sources, dans le cadre d’un accord qui aiderait le fabricant d’écrans plats déficitaire à devenir rentable.

LG Display vise à fournir deux millions d’unités l’année prochaine et à augmenter les expéditions à trois millions et cinq millions d’unités les années suivantes, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de la question. Les fournitures initiales à Samsung seraient probablement des panneaux de télévision OLED blancs de 77 pouces et 83 pouces.

Pour Samsung, l’accord met en évidence la façon dont il cherche à se développer dans les téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques (OLED) haut de gamme alors que la concurrence s’intensifie dans le bas de gamme avec les fournisseurs chinois. Les panneaux OLED coûtent près de cinq fois plus cher que les panneaux à cristaux liquides (LCD).

Avec cet accord, Samsung pourrait dépasser Sony en tant que deuxième fournisseur mondial de téléviseurs OLED.

Les analystes ont émis l’hypothèse que Écran LG était en pourparlers pour fournir des panneaux TV OLED à un nouveau client.

Toutes les sources ont refusé d’être nommées car l’accord n’est pas public. LG Display et Samsung Electronics ont refusé de commenter.

Les actions de LG Display ont inversé une baisse antérieure de 1 % et ont bondi de 2,4 % aux nouvelles. Les actions de Samsung, qui tirent principalement sa croissance des smartphones et de son activité de semi-conducteurs, ont augmenté de 1,7 %, battant un gain de 0,2 % sur le marché au sens large.

Samsung Electronics, le plus grand fabricant de téléviseurs au monde, a été plus lent que son rival local LG Electronics à adopter les téléviseurs OLED, arguant que la technologie est plus adaptée aux petits appareils tels que les smartphones et les tablettes, en partie à cause du coût élevé des panneaux.

Coup de pouce majeur

Pour LG Display, les expéditions de deux millions de panneaux OLED seront un coup de pouce majeur, d’une valeur d’au moins 1,5 milliard de dollars américains et représentant environ 20 à 30 % de sa capacité de fabrication totale de panneaux OLED de grande taille, l’amenant à pleine capacité, selon aux analystes.

La société a exploité son usine OLED en dessous de sa pleine capacité en raison d’une clientèle limitée et alors qu’une augmentation de la demande de nouveaux téléviseurs due à une pandémie a diminué dans un contexte de flambée de l’inflation et de ralentissement de l’économie.

« Le taux de production de LG s’améliorera et atteindra probablement sa pleine capacité l’année prochaine, l’aidant à jeter les bases d’un retour aux bénéfices », a déclaré Jeff Kim, analyste chez KB Securities.

La société a été dans le rouge pendant quatre trimestres consécutifs depuis le deuxième trimestre de l’année dernière en raison de l’affaiblissement de la demande mondiale d’appareils électroniques. La société fournit des panneaux TV OLED à LG Electronics et Sony. Il fournit également des écrans de smartphone à Apple.

Samsung Electronics possède sa propre unité de fabrication d’écrans, Samsung Display, qui se concentre sur les écrans OLED pour téléphones mobiles fabriqués par Apple et Samsung.

Dans les téléviseurs OLED, Samsung détient 6,1 % de part de marché, derrière LG Electronics avec 54,6 % et Sony avec 26,1 %, selon le cabinet d’études de marché Omdia. Le marché devrait croître de près de 6 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars cette année et 12,9 milliards de dollars d’ici 2027, selon Omdia. — Heekyong Yang, (c) 2023 Reuters

