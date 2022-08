Samsung QN90B QLED vs LG C2 OLED : quel téléviseur vous convient le mieux ?

Pour les acheteurs haut de gamme, deux des meilleurs téléviseurs que vous pouvez acheter à l’été 2022 sont le téléviseur LG C2 OLED et le Téléviseur QLED Samsung QN90B. Les deux offrent une excellente qualité d’image, disposent de toutes les fonctionnalités de pointe dont vous avez besoin et, dans la plupart des tailles, ils sont dans la même fourchette de prix. Alors, lequel devriez-vous obtenir?

La réponse se résume en partie à leurs deux technologies d’affichage fondamentalement différentes, à savoir QLED contre OLED. OLED gagne en général et j’aimais mieux le LG C2 dans l’ensemble, mais ce n’est pas pour tout le monde. La luminosité de votre pièce, la taille dont vous avez besoin et combien vous êtes prêt à dépenser jouent également un rôle, ainsi que la façon dont vous aimez jouer à vos jeux. Permettez-moi de vous expliquer.

David Katzmaier/Crumpe Le C2 est un superbe exemple d’OLED, avec la meilleure qualité d’image que j’ai jamais testée. D’un autre côté, ce n’est pas une mise à niveau majeure par rapport au 2021 C1, qui reste notre téléviseur haut de gamme préféré pour l’argent. Les véritables améliorations incluent la construction en fibre de carbone pour un poids jusqu’à 47% plus léger – la version 65 pouces que nous avons examinée ne pèse que 37 livres avec son support, contre 72 livres pour le C1 65 pouces – ainsi que quelques ajustements supplémentaires pour mode jeu, une nouvelle fonctionnalité “toujours prêt” et une taille de 42 pouces. Lisez notre avis sur la série LG OLED C2 2022.

Bobby Oliver/Crumpe Le Samsung QN90B prouve que vous n’avez pas besoin de la technologie OLED pour donner une image de qualité supérieure. Le panneau QLED de ce téléviseur est augmenté de mini-LED pour une image plus lumineuse que n’importe quel téléviseur OLED. Le contraste spectaculaire de l’OLED l’a toujours emporté dans nos tests côte à côte, mais l’écran QLED QN90B se rapproche plus que jamais. Les améliorations par rapport au QN90A 2021 incluent une image plus lumineuse avec moins de floraison et un nouveau hub de jeu en nuage. Lisez notre avis sur le Samsung QN90B.



Qualité d’image : LG OLED obtient le feu vert dans la plupart des pièces



Les deux ont fourni une excellente image lors de nos tests, mais le LG prend de l’avance grâce aux avantages inhérents à la technologie OLED. Il peut devenir complètement noir, ce qui crée un contraste supérieur dans les scènes lumineuses et sombres mixtes, où même un téléviseur QLED aussi bon que le QN90B avait l’air un peu plus plat dans mes comparaisons (notez que dans mon examen du QN90B, je l’ai comparé au LG C1 , pas le C2, mais les résultats étaient fondamentalement les mêmes).

Si vous avez une pièce extrêmement lumineuse, cependant, où vous ne pouvez pas contrôler la lumière ambiante ou avez beaucoup de fenêtres face à l’écran, le Samsung QN90B gagne. C’est parce qu’il peut devenir beaucoup plus lumineux – deux fois plus lumineux ou plus selon ce que vous regardez – ce qui l’aide à mieux rivaliser avec un éclairage lumineux. Son écran est également meilleur pour réduire les reflets. Le LG C2 est cependant très lumineux, il reste donc notre choix de qualité d’image pour la plupart des pièces.

Comme d’habitude, l’OLED est meilleur pour la visualisation hors angle, à savoir les sièges de chaque côté du sweet spot. Et le C2 a également montré une précision des couleurs supérieure lors de nos tests, bien que la différence ne soit pas majeure.



Tailles d’écran : Samsung QLED est moins cher si vous voulez 85 pouces (-ish)

Les deux séries sont disponibles dans une grande variété de tailles et de prix à peu près équivalents, mais le QN90B est moins cher dans les plus grandes tailles, en particulier 85 pouces. Voici comment les prix actuels se décomposent.

Caractéristiques et design : Quasiment un lavage

En bref, aucun téléviseur n’a un grand avantage en termes d’apparence ou de fonctionnalités supplémentaires.

La plus grande différence est que Samsung est plus capable centre de jeuqui se connecte aux services de cloud gaming, y compris Passe de jeu XboxGoogle Stadia, Nvidia GeForce maintenant et Amazone Luna vous pouvez donc jouer à des jeux directement sur le téléviseur, sans console. Le LG C2 propose des jeux en nuage pour Stadia et GeForce Now, mais pas pour Xbox ou Luna. En fin de compte, cependant, je ne considère pas le cloud gaming comme un gros problème, car je m’attends à ce que les propriétaires de téléviseurs haut de gamme comme celui-ci se penchent vers la connexion d’une console réelle, comme un Playstation 5 ou Xbox série XAu lieu.

Les fonctionnalités de jeu sont fondamentalement équivalentes entre les deux. J’ai préféré l’apparence des différents modes de jeu du C2, en particulier pour la précision des couleurs, mais encore une fois, la différence n’était pas énorme. Les deux prennent en charge les dernières fonctionnalités telles que Signaux 4K/120HzALLM (avec des nombres de décalage d’entrée similaires) et VRR formats. Et en parlant de formats, le manque de Dolby Vision HDR de Samsung et l’inclusion de HDR10+ sont également des différences mineures dans mon livre.

J’aime mieux la télécommande de Samsung, mais la conception du panneau ultra-mince de LG est plus impressionnante, pour ce que cela vaut. Et les deux systèmes de télévision intelligente inclus sont pires que Roku ou Google TV.

Voici où je vous rappelle que, comme tous les téléviseurs OLED, le C2 est plus sujet à la rétention d’image temporaire et permanente, alias burn-in, que les téléviseurs LCD comme le QN90B. Le risque est faible, c’est pourquoi je ne considère pas le rodage comme une raison pour la plupart des gens d’éviter d’acheter un téléviseur OLED. Découvrez notre guide de rodage OLED pour plus.

Hack haut de gamme budgétaire : obtenez un modèle 2021 à la place

Le LG C2 et le Samsung QN90B sont tous deux des téléviseurs 2022, mais leur prédécesseurs de 2021 nous avons mentionné ci-dessus, le C1 et le QN90A, sont tous deux toujours disponibles pour des centaines de moins. Si vous voulez la meilleure valeur pour votre dollar TV haut de gamme, cela vaut la peine de les regarder avant qu’ils ne se vendent plus tard cette année.