Samsung publiera une mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13 pour ces smartphones avant 2023

Samsung a déjà déployé la version bêta de One UI 5.0 basée sur Android 13 sur quelques smartphones, et la rumeur veut qu’elle publie la version stable One UI 5.0 pour la série Galaxy S22 à partir du 17 octobre ou du 19 octobre. Samsung, les gens de Sam Mobile ont partagé une liste de smartphones Samsung qui recevront certainement la version stable One UI 5.0 avant 2023.

Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra

La publication affirme que Samsung publiera la version stable One UI 5.0 pour les gammes Galaxy S21 et Galaxy S22 avant 2023 avec les Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4.

La source indique que Samsung souhaite également mettre à jour le Galaxy A53 avec la version stable de One UI 5.0 en 2022, ce qui en fait le seul smartphone Samsung non phare à obtenir le dernier skin Android personnalisé de la société avant 2023. Cependant, il en reste encore quelques-uns. mois restants dans l’année, et les plans peuvent toujours changer. Dans tous les cas, nous vous tiendrons au courant de la version stable de One UI 5.0.

La source