Samsung publie une image teaser du Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition

La semaine dernière, Samsung a annoncé sa nouvelle collaboration avec Maison Margiela, la maison de couture de luxe basée à Paris. Comme prévu, ils travaillent sur une édition spéciale du Galaxy Z Flip4 et viennent de publier la première image teaser du téléphone.

Notez que ce n’est clairement pas la conception réelle – ils ne couvriront pas les caméras – mais c’est un aperçu de ce qui est à venir. Il semble que la maison de couture opte pour une texture de tissu et ait inclus les désignations de numéro de marque de la marque.

Ces nombres sont des catégories de produits, par exemple 3 pour les parfums, 8 pour les lunettes et 11 pour les accessoires. En parlant de, ces éditions de mode ne viennent pas seules, il y a de fortes chances que Samsung et Margiela dévoilent également une montre et des écouteurs afin que les acheteurs puissent compléter un look complet.

Il y a quelques jours, le compte Instagram de Samsung a partagé cette imagementionnant les « quatre points emblématiques » et « l’anneau de codage numérique emblématique » qui font partie du langage de conception de la marque.

Samsung n’a pas fixé de date de révélation pour le Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition, la page officielle indique simplement “à venir”.

