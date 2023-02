Samsung publie un score de réparabilité élevé pour le prochain Galaxy A54

Le Samsung Galaxy A54 fuit depuis des mois, mais pour une raison quelconque, la société ne l’a toujours pas officialisé. Espérons que cela arrive bientôt. Pour l’instant, nous avons une autre information sur l’appareil, et celle-ci vient directement de Samsung. Plus précisément, son site officiel en France.

La société a mis en ligne un calcul du score de réparabilité du Galaxy A54, effectué selon les normes françaises spécifiques. Cela a abouti au document que vous pouvez voir ci-dessous.

L’A54 obtient finalement une note de 8,4 sur 10, ce qui est, fait intéressant, supérieur à celui des Galaxy S23 et S23 Ultra. Les deux n’ont réussi que 8,2 sur 10, tout comme le prédécesseur de l’A54, le Galaxy A53 de l’année dernière.

Les choses semblent donc s’améliorer légèrement d’année en année, et il semble également que les mid-rangers de Samsung soient un peu plus réparables que ses produits phares, du moins en ce qui concerne les critères français.

Le rapport énumère beaucoup de points positifs, mais les principaux points négatifs concernent les outils nécessaires à une réparation, ainsi que la manière dont les différentes pièces sont disposées à l’intérieur du téléphone. On dit aussi que son ouverture n’est pas une affaire très facile. Sinon, ça a l’air d’être tout bon, à peu près.

Selon les rumeurs, le Galaxy A54 serait livré avec un écran FHD + AMOLED de 6,6 pouces (ou à peu près) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le SoC Exynos 1380, 6 Go à 8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage, un triple système de caméra arrière (avec un large, un ultra large et un macro – pas de capteur de profondeur cette fois-ci), une caméra selfie perforée à un seul trou et une batterie de 5 100 mAh, mais avec une charge de seulement 25 W.

Source (en français) | Via (en néerlandais)