Le vRAN cloud natif de Samsung améliore l’évolutivité, la flexibilité et l’efficacité des ressources du réseau

Samsung Electronics a publié aujourd’hui la deuxième édition du livre blanc Virtualized Radio Access Network (vRAN), mettant en évidence les composants et les avantages de son vRAN et comment il peut aider à maximiser l’efficacité du déploiement, de l’exploitation et de la gestion du réseau des opérateurs, réduisant à terme le coût total de possession.

En juillet 2020, Samsung dévoilé son RAN 5G entièrement virtualisé (vRAN) et plus tôt cette année, a annoncé le succès de la commercialisation de son 5G vRAN pour un opérateur américain de niveau 1.

Samsung vRAN est agoniste sur le plan matériel: les fonctions de bande de base sont découplées du matériel sous-jacent et peuvent fonctionner sur un serveur commercial standard (COTS). Avec son architecture cloud native et basée sur des conteneurs, Samsung vRAN permet aux opérateurs d’allouer librement des ressources et de mettre à l’échelle automatiquement ses composants en fonction des modèles de trafic réseau. Les opérateurs peuvent également ajouter de nouvelles fonctionnalités et introduire facilement des technologies de nouvelle génération. Un autre avantage de son architecture cloud native est ses capacités d’automatisation, qui simplifient considérablementy gestion de réseau de bout en bout. Avec Samsung vRAN, les opérateurs peuvent répondre rapidement aux demandes évolutives des services nouveaux et existants avec un impact minimal sur le déploiement.

Pour plus d’informations sur Samsung vRAN, reportez-vous à nos livres blancs: Virtualized RAN Vol. 1 et Virtualized RAN Vol. 2

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions de bout en bout 5G comprenant des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse le secteur à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché allant des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.