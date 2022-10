Samsung publie la troisième mise à jour bêta de One UI 5 pour la série Galaxy S21

Samsung est sur un rouleau One UI 5 ces jours-ci. Après avoir publié une autre mise à jour bêta pour la série Galaxy S22 fonctionnant sous One UI 5, le géant coréen de la technologie lance maintenant une troisième mise à jour bêta One UI 5 pour les propriétaires de Galaxy S21.

Comme c’est généralement le cas, l’objectif principal des mises à jour bêta est de résoudre les problèmes logiciels afin de rendre le système d’exploitation plus stable. Cependant, Samsung a partagé un journal des modifications qui semble modifier certaines fonctionnalités de niche.







Une capture d’écran du changelog

Certains des changements les plus notables incluent une boîte repositionnée pour la reconnaissance faciale, la couleur de l’écran d’accueil change au bon moment et le bogue de plantage de l’application lors de la désactivation de Bluetooth alors qu’il est connecté à Galaxy Buds2 Pro a été pris en charge.

Le firmware se terminant par ZVJ6 est maintenant en train d’être semé en Inde mais arrivera bientôt sur d’autres marchés également. Samsung effectue généralement des déploiements par étapes comme ceux-ci.

