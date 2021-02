Samsung proposera quatre ans de mises à jour de sécurité pour les appareils Galaxy

Samsung a annoncé qu’il promettait de fournir quatre ans de mises à jour de sécurité à la majorité des appareils Galaxy qu’il a lancés depuis 2019.

Dans un communiqué de presse publié le 22 février, le géant de la technologie sud-coréen s’est engagé à au moins quatre ans de mises à jour de sécurité pour les appareils Galaxy au sein de son Séries Z, S, Note, A, M, XCover et Tab ».

Alors que les appareils Android phares reçoivent généralement au moins deux ans de mises à jour de sécurité, la feuille de route pour des appareils plus abordables est généralement beaucoup moins concrète. L’engagement de Samsung pour quatre ans de mises à jour de sécurité englobe tout, de ses produits phares les plus récents et les plus performants, jusqu’à ses offres d’entrée de gamme à partir de 2019, ce qui est une entreprise impressionnante à entreprendre pour tout fabricant..

Cela ne constitue qu’une autre initiative de Samsung pour prolonger la validité des appareils Galaxy déjà entre les mains des consommateurs, après s’être déjà engagé à trois ans de mises à jour majeures du système d’exploitation pour ses appareils haut de gamme, en août 2020 et en cours de déploiement. son programme « Galaxy Upcycling at Home » lors de son adresse CES 2021 – qui permet aux utilisateurs de transformer d’anciens appareils Galaxy en différents produits, comme un babyphone ou un hub IoT domestique.

Les mises à jour de sécurité arrivent sur une base mensuelle ou trimestrielle et garantissent que les vulnérabilités découvertes dans le logiciel et / ou le système d’exploitation sous-jacent d’un appareil Android peuvent être corrigées, ce qui réduit le risque que des données personnelles ou importantes soient accessibles à des parties non intentionnelles ou permettent de prendre des mesures injustifiées. placer sur un appareil décoché.

En ce qui concerne les appareils Galaxy qui relèvent de cette nouvelle initiative, la liste actuelle se situe à:

Pliage en Z 2 5G

Pli en Z 2

Z Flip 5G

Z Flip

Plier la 5G

Plier

S21 Ultra 5G

S21 + 5G

S21 5G

S20 FE 5G

S20 FE

S20 Ultra 5G

S20 Ultra

S20 + 5G

S20 +

S20 5G

S20

S10 Lite

S10 5G

S10e

S10 +

S10

Note20 Ultra 5G

Note20 Ultra

Note20 5G

Remarque20

Note10 Lite

Remarque10 + 5G

Remarque10 +

Note10 5G

Remarque10

A42 5G

A32 5G

A12

A02s

A71 5G

A71

A51 5G

A51

A41

A31

A21s

A21

A11

A90 5G

A80

A70s

A70

A60

A50

A50

A40

A30s

A30

A20s

A20

A10s

A10e

A10

M51

M31

M31

M21

M12

M11

M40

M30

M30

M20

M10

XCover Pro

XCover FieldPro

XCover4s

Onglet S7 +

Onglet S7

Onglet S6 Lite

Onglet S6 5G

Onglet S6

Onglet S5e

Onglet A7

Onglet A 8.4 (2020)

Tab A avec S Pen

Onglet A 8 (2019)

Onglet Actif3

Onglet Active Pro

Il semble cependant qu’il manque une poignée d’appareils, les Galaxy A02, M02, M02 et A20e apparemment absents. Cette liste de 85 appareils est toujours impressionnante.