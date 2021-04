Samsung travaille déjà sur son prochain smartphone pliable, et nous avons plus d’informations sur l’appareil à clapet avec le nom supposé Galaxy Z Flip 3. Selon des sources des Pays-Bas, le téléphone sera disponible en gris, blanc, bleu foncé et rose. variantes.

Ces quatre options complètent le quatuor de couleurs précédemment divulgué – violet, vert, noir, beige.

Samsung a peut-être huit couleurs dans le pipeline, mais il est peu probable que nous les verrons toutes sur les mêmes marchés. La société coréenne réserve généralement certaines des options pour des occasions spéciales, et tous les marchés n’obtiennent pas les mêmes choix de couleurs.

Quoi qu’il en soit, cette rumeur nous assure que le prochain Galaxy Z Flip 3 arrive, et le fabricant y travaille clairement non seulement d’un point de vue technique mais également visuel.

Nous ne savons pas grand-chose sur le prochain pliable, mais des sources affirment qu’il arrivera en juillet et apportera un panneau LTPO AMOLED avec une caméra sous-écran et un support S Pen, bien que le stylet ne soit pas dans le téléphone en raison du petite empreinte.

Passant par (en néerlandais)