Après un long moment, Samsung propose enfin une prise en charge de l’électrocardiogramme (ECG) et de la surveillance de la pression artérielle pour ses smartwatches Galaxy Watch3 et Galaxy Watch Active2. L’application Health Monitor de Samsung a obtenu le marquage CE pour sa conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l’environnement dans l’Espace économique européen.

Désormais, les utilisateurs des 27 États membres de l’EEE, aux côtés du Royaume-Uni, du Chili, de l’Indonésie et des Émirats arabes unis, pourront prendre leur tension artérielle et prendre des lectures d’ECG directement à partir de leurs smartwatches compatibles. Avant les pays nouvellement ajoutés, les deux services de santé n’étaient disponibles qu’en Corée du Sud et aux États-Unis. La nouvelle mise à jour de l’application Samsung Health Monitor sera disponible à partir du 4 février et suivra un calendrier de déploiement progressif.

