Samsung promet d’être encore plus rapide avec des mises à jour l’année prochaine

Google a publié Android 13 le 15 août et la première mise à jour One UI 5 de Samsung basée sur Android 13 a été publiée sur la famille Galaxy S22 le 24 octobre, deux mois et près de dix jours plus tard. Et à partir de ce moment, la société coréenne a mis à jour une myriade d’appareils jusqu’à aujourd’hui.

Le déploiement de One UI 5 a donc été le plus rapide de tous les temps pour Samsung, et la société coréenne a été assez impressionnante dans la façon dont elle a essayé de couvrir autant d’appareils que possible et pas seulement de s’en tenir à quelques produits phares cette année et de quitter la mi- rangers pour 2023. Et pourtant, l’année prochaine, il veut faire encore mieux.

Samsung a publié un article en Corée aujourd’hui se vantant de la rapidité avec laquelle One UI 5 a été déployé sur autant d’appareils que possible, et pour nous assurer qu’il vise à apporter les futures versions de One UI encore plus rapidement et à plus d’appareils en même temps .

Bien que ce ne soit pas une promesse réelle et concrète, nous ne doutons pas que la société pense ce qu’elle dit, d’après ce que nous avons vu cette année, les mises à jour logicielles sont enfin la priorité absolue pour Samsung, comme elles devraient l’être. Il est passé de l’un des pires OEM Android en ce qui concerne les mises à jour de l’un des, sinon la mieux, en quelques années seulement, et il semble qu’il veuille encore améliorer les choses, ce qui ne peut être qu’une excellente nouvelle pour ses clients.

Samsung a également révélé que le Galaxy A52s 5G et le Galaxy A32 sont les prochains à recevoir One UI 5 avec Android 13 d’ici la fin de l’année, ainsi que le Galaxy Z Fold2. Une large version du nouveau logiciel pour les familles Galaxy S20 et Note20 à travers le monde aura lieu d’ici la fin de ce mois.

La source (en coréen)